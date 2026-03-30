Milano 11:49
43.368 -0,02%
Nasdaq 27-mar
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Dow Jones 27-mar
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Unione Europea, Fiducia economia in marzo

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Unione Europea, Fiducia economia in marzo
Unione Europea, Fiducia economia in marzo pari a 96,6 punti, in calo rispetto al precedente 98,2 punti (la previsione era 96,5 punti).
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