Mercati europei in forte rialzo su attese che guerra in Medio Oriente possa finire presto

(Teleborsa) - Ottima seduta per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, sulle attese di una possibile attenuazione delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente
. Intanto, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato
di prendere in considerazione un "cessate il fuoco", sostenendo l'Iran l'abbia chiesto, quando lo stretto di Hormuz sarà aperto e libero al passaggio. Inoltre, ha detto a Reuters che gli Stati Uniti saranno "fuori dall'Iran abbastanza rapidamente" a potrebbero tornare per "colpi mirati" se necessario, mentre stasera nel suo discorso alla nazione dichiarerà che sta considerando di ritirare gli USA dalla NATO.
Guardando a Piazza Affari
, sulle performance dei migliori titoli incidono vari giudizi degli analisti
: Leonardo
è spinto
dall'upgrade a Buy di Citigroup, Prysmian
dalla revisione al rialzo
dei target price da parte di Jefferies e JPMorgan, Buzzi
dalla promozione
a Buy da Kepler Cheuvreux.
Sul fronte macroeconomico
, a febbraio il tasso di disoccupazione dell'Eurozona
è salito
marginalmente al 6,2%, così come quello
in Italia
(5,3% da 5,2% di gennaio). A marzo la lettura finale del PMI manifatturiero dell'Eurozona è stata migliorativa, con l'indice rivisto a 51,6 (da 51,4 preliminare) grazie principalmente ad acquisti preventivi di input produttivi in un contesto di ridefinizione delle catene di distribuzione e di aumento dei prezzi. Negli Stati Uniti
a febbraio le vendite al dettaglio sono salite
di +0,6% m/m (contro +0,5% atteso e -0,1% precedente) grazie ai consistenti rimborsi fiscali che hanno integrato un aumento dei salari già adeguato all'inflazione. A marzo la variazione degli occupati ADP si è attestata
a +62 mila (contro +40 mila attesi e +66 mila precedenti).
Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA
, che avanza a quota 1,161. Segno più per l'oro
, che mostra un aumento dell'1,39%. Forte riduzione del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) (-2,42%), che ha toccato 98,92 dollari per barile.
In salita lo spread
, che arriva a quota +87 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,86%. Tra i mercati del Vecchio Continente
decolla Francoforte
, con un importante progresso del 2,16%, in luce Londra
, con un ampio progresso dell'1,39%, e in evidenza Parigi
, che mostra un forte incremento dell'1,61%.
A Milano
, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB
(+3,11%), che raggiunge i 45.689 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 48.018 punti. Effervescente il FTSE Italia Mid Cap
(+2,81%); con analoga direzione, ottima la prestazione del FTSE Italia Star
(+1,9%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, svetta Leonardo
che segna un importante progresso dell'8,17%. Vola Prysmian
, con una marcata risalita del 6,95%. Brilla Buzzi
, con un forte incremento (+6,17%). Ottima performance per Avio
(+6,34%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI
, che ottiene -4,61%. Si concentrano le vendite su Amplifon
, che soffre un calo del 2,34%. Vendite su Tenaris
, che registra un ribasso del 2,08%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, BFF Bank
(+11,81%), Interpump
(+6,23%) e Fiera Milano
(+5,59%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su NewPrinces
, che ottiene -19,81%. Fiacca Pharmanutra
, che mostra un piccolo decremento dell'1,14%. Discesa modesta per Juventus
, che cede un piccolo -1,1%. Pensosa Alerion Clean Power
, con un calo frazionale dello 0,98%.