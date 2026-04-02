Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Francoforte: brillante l'andamento di K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di K+S
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kali und Salz, in guadagno del 3,31% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da K+S restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 16,75 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 16,11. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 15,69, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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