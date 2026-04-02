Gentili Mosconi, TP ICAP conferma Buy e vede interessante punto di ingresso

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ritiene che l'attuale contesto offra un interessante punto di ingresso su Gentili Mosconi , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso, un titolo i cui fattori di crescita strutturale rimangono saldamente intatti nonostante gli impatti della crisi in Medio Oriente.



Viene fatto notare che Gentili Mosconi opera in un contesto settoriale chiaramente sconvolto dalla crisi in Medio Oriente, che dovrebbe colpire principalmente i consumi dei clienti del Golfo e il travel retail. Sebbene le sorti di Gentili siano implicitamente legate a quelle dei suoi clienti e all'andamento del segmento tessile nel settore dei beni di lusso personali, viene comunque ricordato le maison del lusso tutelano attivamente le proprie filiere artigianali, evitando l'indebolimento dei partner strategici che garantiscono qualità, esclusività, ampiezza di gamma e continuità dei materiali.



In questo contesto, il calo del 30% del prezzo delle azioni dall'inizio dell'anno e l'impatto a breve termine osservato "sembrano riflettere un aggiustamento tattico piuttosto che un'inversione di tendenza strutturale", si legge nella ricerca. Il gruppo beneficerà inoltre di un primo trimestre organico molto positivo, integrato dall'effetto perimetrale di Tessili (circa 6 milioni di euro), che fornirà una solida base di attività all'inizio dell'anno. Qualora la crisi non si protraesse oltre gli scenari attualmente prezzati dal mercato, un effetto di recupero potrebbe concretizzarsi già nel secondo/terzo trimestre, come già osservato in precedenti shock di settore (post-Covid, tensioni tra Stati Uniti e Cina, rallentamento della Cina nel 2022).



"Più in generale, i fattori trainanti fondamentali rimangono intatti: integrazione verticale ormai completata, acquisizione di quote di mercato con clienti storici, espansione della base clienti in Europa e Asia, up-trading di materiali e tecniche, comprovata capacità di trasferire l'inflazione dei costi energetici e una solida posizione finanziaria (liquidità netta di 12 milioni di euro) - afferma TP ICAP Midcap - In questo contesto, le pause osservate su alcune linee di produzione riflettono una cautela temporanea piuttosto che una messa in discussione del ciclo della domanda. È proprio in queste fasi di stress del settore che gli operatori strutturalmente solidi e a bassa ciclicità che occupano una posizione centrale nella catena del valore - come Gentili - offrono i punti di ingresso più interessanti".

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