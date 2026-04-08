illycaffè, ricavi a 700 milioni nel 2025: crescita a doppia cifra in tutti i principali mercati

(Teleborsa) - Nel 2025 i ricavi
del Gruppo illycaffè
sono risultati pari a 700 milioni di euro, registrando un aumento del 12%
a tassi di cambio costanti rispetto all'esercizio precedente (+11% a tassi di cambio correnti). La crescita organica conseguita nel 2025, spiega la società nella nota dei conti, è stata sostenuta da un incremento dei volumi in tutti i principali mercati, in particolare nei due paesi strategici Italia e Stati Uniti, seguiti da un'ulteriore espansione nei cluster europei.
Il 2025 "è stato caratterizzato da uno straordinario incremento del prezzo della materia prima", che si è attestato in media a 368 centesimi per libbra, pari al triplo della media storica dal 1972, e in aumento di oltre il 50% rispetto al 2024. Tale dinamica inflattiva, si legge, è stata parzialmente mitigata attraverso un’efficace strategia di pricing e mirate azioni di efficientamento dei costi.
L'EBITDA
si è attestato a 90 milioni di Euro e l'Utile Netto
a 20 milioni di Euro. La Posizione Finanziaria Netta
è risultata pari a 197 milioni di euro, "riflettendo principalmente l’incremento dei costi della materia prima e le iniziative strategiche a supporto della crescita, in particolare il perfezionamento di due acquisizioni strategiche". Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè
ha commentato: "Il 2025 è stato il quarto anno consecutivo di forte crescita
organica per l’azienda, nonostante un contesto esterno particolarmente sfidante e il forte aumento dei prezzi della materia prima. Abbiamo accelerato nei mercati chiave, rafforzando al contempo la nostra presenza lungo l’intera catena del valore: a monte, attraverso l’integrazione del produttore di macchine per il caffè Capitani, e, a valle, grazie all’acquisizione del distributore svizzero. Nel 2025 sono altresì proseguiti gli investimenti nel polo produttivo di Trieste. Anche se il 2026 si prospetta un anno ancora complesso, segnato dall’intensificarsi delle tensioni geopolitiche, continueremo a focalizzarci sulle nostre strategie
, sostenendo la crescita organica attraverso l’espansione internazionale e importanti investimenti in marketing e innovazione sostenibile".
Nel 2025 tutti i principali mercati in cui il Gruppo è presente sono risultati in crescita rispetto al 2024. Il Gruppo ha consolidato ulteriormente la propria posizione di leadership in Italia nel segmento premium del mercato, registrando ricavi in aumento del 14% rispetto al 2024. In Europa i ricavi sono risultati in aumento a doppia cifra (+23%) rispetto al 2024. Gli Stati Uniti, mercato prioritario nei piani a medio termine del Gruppo, sono cresciuti del +20% a tassi di cambio costanti rispetto al 2024.
A luglio 2025 illycaffè ha acquisito il 100% del capitale del distributore svizzero
, nell’ambito della propria strategia di rafforzamento del presidio diretto nei mercati chiave europei. A ottobre 2025 illycaffè ha acquisito una quota pari all’80% di Capitani
, azienda specializzata nella progettazione e produzione di macchine da caffè per i sistemi porzionati principalmente per il segmento casa. Attraverso questa operazione di integrazione a monte, illycaffè potrà massimizzare la qualità in tazza dell’autentico espresso italiano, affiancando all’unico blend illy sistemi di preparazione proprietari e garantendo una customer experience sempre più integrata.