Pesante sul mercato di Francoforte K+S

(Teleborsa) - Si muove in perdita Kali und Salz , che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'11,27% sui valori precedenti.



L'andamento della compagnia attiva nel settore chimico-biologico nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo di K+S mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 15,93 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 14,86. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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