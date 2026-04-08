Rémy Cointreau lancia piano di trasformazione per migliorare la redditività

(Teleborsa) - Rémy Cointreau , colosso francese attivo nel settore degli spiriti di alta gamma, ha deciso di lanciare un ambizioso piano di trasformazione, attivando cinque leve strategiche: rafforzare l'efficienza della rete distributiva con strategie di accesso al mercato per ampliare la portata e cogliere opportunità di crescita inesplorate; aumentare la creazione di valore attraverso una gestione ottimizzata della crescita dei ricavi, perfezionando l'approccio a prodotto, prezzo, formati e promozioni per ottimizzare la generazione di valore su tutti i canali; massimizzare l'impatto degli investimenti in pubblicità e promozione, allocando meglio le risorse tra i marchi, ottimizzando il mix di media e concentrando ogni investimento dove genera maggiore desiderabilità e valore; ottimizzare gli acquisti, strutturando un approccio globale alla spesa diretta e indiretta per sbloccare risorse aggiuntive a supporto della crescita; semplificare per accelerare l'esecuzione, facendo evolvere l'organizzazione, chiarendo le responsabilità, snellendo i processi decisionali.



"Dopo tre anni caratterizzati da un contesto complesso, è tempo per Rémy Cointreau di distinguersi nel suo settore - ha detto il CEO Franck Marilly - Il Gruppo ha il privilegio di poter contare su un portafoglio di marchi eccezionale e su team talentuosi e motivati. Il Piano di Trasformazione RC Forward mira a fornirci gli strumenti per generare un nostro slancio di creazione di valore e quindi a diventare meno dipendenti dai cicli macroeconomici. Si propone inoltre di rafforzare la mentalità imprenditoriale e vincente dei nostri team, valorizzando la cultura del Gruppo e infondendo maggiore disciplina, rigore e orientamento alle performance. La nostra ambizione è chiara: migliorare in modo sostenibile la redditività per generare risorse aggiuntive da reinvestire nella crescita".



Il Gruppo condividerà, il 4 giugno, in concomitanza con la pubblicazione dei risultati annuali, i primi progressi di questo piano di trasformazione, nonché il livello di ambizione in termini di creazione di valore su un orizzonte triennale. Il valore generato completerà la visione strategica e rafforzerà gli obiettivi a medio termine che saranno comunicati a novembre 2026, in concomitanza con la pubblicazione dei risultati del primo semestre.



Rémy Cointreau ha anche annunciato un'evoluzione della propria organizzazione al fine di acquisire maggiore efficienza e agilità. Il Gruppo sta istituendo uno Steering Committee all'interno dell'Executive Committee, composto da cinque funzioni che riportano direttamente al CEO. Tra gli altri, Luca Marotta è nominato Deputy Chief Executive Officer , continuando a supervisionare le aree Finanza, IT e Affari Legali.

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