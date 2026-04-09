TradeLab, l'azionista e co-fondatore Luca Zanderighi nominato presidente

(Teleborsa) - Il CdA di TradeLab , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel Trade Marketing, Retail e Channel Management con strumenti di business analytics e customer platform basati su intelligenza artificiale, ha deliberato di proporre alla prossima assemblea la nomina di Luca Giovanni Maria Zanderighi quale nuovo amministratore e presidente, a integrazione dell’organo amministrativo.



La decisione è attivata dopo le dimissioni rassegnate dal presidente Luca Pellegrini, per motivi personali, con efficacia dalla data dell’assemblea da convocarsi per il 28 aprile 2026 (in seconda convocazione per il 29 aprile 2026).



Alla data odierna Luca Giovanni Maria Zanderighi detiene 545.747 azioni ordinarie TradeLab, pari al 10,01% del capitale.



Il nuovo presidente è stato fino al 2025 professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso l’Università degli Studi di Milano, dove ha insegnato Marketing e dove ha ricoperto numerosi incarichi a livello di Ateneo. Cofondatore di TradeLab, ha svolto attività di analisi e consulenza presso imprese e istituzioni pubbliche e private tra cui l’Istat e la FAO, ed è autore di oltre 70 pubblicazioni a livello nazionale e internazionale.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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