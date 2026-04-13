Francoforte: brillante l'andamento di K+S
(Teleborsa) - Bene Kali und Salz, con un rialzo del 3,52%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per K+S, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 15,96 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 16,31 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 15,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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