Milano 10:55
48.168 -0,02%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 10:55
10.612 +0,03%
Francoforte 10:55
24.097 +0,22%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,07%)

Il DAX inizia gli scambi a 24.060,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,07%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato +0,07%, a quota 24.060,97 in apertura.
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