Eventi e scadenze del 15 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 15/04/2026

Appuntamenti:

Vinitaly 2026 - Veronafiere - La 58ª edizione del salone internazionale dei vini e dei distillati che prevede un ricco programma di eventi, rassegne, degustazioni e seminari e aree tematiche come Enolitech (tecnologie), Vinitaly Bio (vini bio) e International Wine Hall. Riservato a operatori e buyer, include new entry regionali come Umbria e Sicilia; si affianca a Vinitaly and the City (10-12 aprile) per i wine lover in centro storico. Saranno presenti figure di spicco del settore e istituzionali (da domenica 12/04/2026 a mercoledì 15/04/2026)

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting di Primavera 2026 - Washington DC - Il Vertice annuale riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza globale tra cui le prospettive economiche mondiali. Saranno presenti, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea) (da lunedì 13/04/2026 a sabato 18/04/2026)

Forum Confcommercio - Villa Miani, Roma - 25ª edizione del Forum internazionale di Confcommercio "I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000", organizzato in collaborazione con Ambrosetti. Conferenza stampa iniziale del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Interverranno, tra gli altri, i ministri Tajani, Urso e Valditara, Raffaele Fitto, Piero Cipollone, Claudio Durigon, il Premio Nobel per l'Economia 2025 Philippe Aghion e i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL (da martedì 14/04/2026 a mercoledì 15/04/2026)

Innovation Cybersecurity Summit - Palazzo Simonetti-Odescalchi, Roma - VI edizione dell'appuntamento nazionale che riunisce i massimi esperti di cybersecurity, rappresentanti istituzionali, imprenditori e mondo accademico per analizzare lo stato del mercato sulla sicurezza informatica e i rischi cyber. Tra gli speaker ci saranno, Bruno Frattasi, Carlo Nordio, Alessio Butti, Pietro Labriola, Giuseppe Cavo Dragone e Alessandro De Pedys (da martedì 14/04/2026 a mercoledì 15/04/2026)

Festival delle Scienze 2026 - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - XXI edizione del Festival dal tema "Caos e armonia". In programma conferenze, laboratori, workshop, spettacoli ed eventi per famiglie. Il Festival esplora tematiche universali attraverso la prospettiva della scienza più avanzata, coinvolgendo importanti ricercatori a livello nazionale e internazionale (da mercoledì 15/04/2026 a domenica 19/04/2026)

Fed - Beige Book

Giornata nazionale del Made in Italy - La Giornata nazionale del Made in Italy, che celebra l'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, è dedicata alla promozione della creatività e dell'eccellenza italiana. Nell'ambito della Giornata sono previsti eventi presso le istituzioni, le scuole e le imprese

G7 - Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali - Washington DC - Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali dei G7 sotto la presidenza francese, in occasione del Meeting di Primavera del Gruppo Banca Mondiale e Fondo monetario internazionale. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario

08:45 - Camera dei Deputati - Insularità, audizione ministro Foti - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità svolge l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

09:00 - AI Forum 2026 - Palazzo Giureconsulti, Milano - 8ª edizione del Forum dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale dedicato alle imprese e TIG Events–The Innovation Group, in ambito Artificial Intelligence dedicato al mondo delle imprese. L'evento ha lo scopo di discutere con le aziende delle concrete opportunità e delle potenzialità offerte dall'Intelligenza Artificiale nell'ottimizzazione dei processi e molto altro

09:30 - AGICI - 1° Forum Italiano Efficienza Energetica - Auditorium Monte Rosa, Milano - Evento "Mercati della transizione energetica e competitività: verso nuovi paradigmi e nuovi modelli di business", promosso da AGICI nell'ambito del suo Osservatorio Efficienza Energetica. Interverranno, tra gli altri, gli AD di AGICI, Plenitude Energy Services e Iren Smart Solution e la Direttrice Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica di ENEA

10:00 - Istat - Permessi di costruire - IV trimestre 2025

10:30 - "1000 Marchi Storici per il futuro del Made in Italy" - Palazzo Piacentini, Roma - All'evento verrà presentato il Rapporto "L'Italia dei 1000 marchi Storici di interesse nazionale. Numeri, territori e prospettive di un patrimonio industriale del Made in Italy" e il nuovo strumento finanziario per lo sviluppo dei Marchi Storici. Interverranno, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, il ministro Alessandro Giuli (in attesa di conferma), Massimo Caputi, Presidente Associazione Marchi Storici d'Italia, Antonio Calabrò, Presidente Museimpresa, Francesco Avanzini, DG Conad e Luigi Mastrobuono, Presidente Pernigotti

11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Milano - Conferenza stampa del vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in vista della manifestazione del 18 aprile in piazza Duomo a Milano (Remigration Summit)

11:00 - Digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale e sociale del Paese - Evento organizzato dal CNEL, dall'Agenzia del Demanio e dal Centro italiano per l'Innovazione Sede CNEL, Roma - Digitale nelle Costruzioni (CIDIC). Interverranno, tra gli altri, Renato Brunetta, Presidente del CNEL, e Alessandra dal Verme, Direttore Generale dell'Agenzia del Demanio. Seguiranno gli interventi di rappresentanti istituzionali, del mondo accademico e della ricerca, con una tavola rotonda dedicata al ruolo della digitalizzazione nei processi di valorizzazione, gestione e rigenerazione del patrimonio pubblico

12:00 - Istat - I bilanci consuntivi delle province e delle città metropolitane - Anno 2024

12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra i premiati del Premio Leonardo per l'anno 2026 e gli studenti vincitori di borse di studio

12:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

14:30 - Intesa Sanpaolo - Presentazione Report "AI adoption gap in healthcare" - Intesa Sanpaolo presenta al Campus Bio medico di Roma l'osservatorio life science con una ricerca originale sull'adozione dell'AI in sanità che ha coinvolto ha circa 300 aziende del settore (PMI e start-up) sulle 3.000 del registro italiano delle imprese MedTech

15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni riceve Zelensky - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà a Palazzo Chigi il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky

16:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e una rappresentanza dell'Aeronautica in occasione del 103° anniversario di fondazione

18:00 - "Rigenerazione Sud: competenze, lavoro, sostenibilità. Le rinnovabili per il futuro del Mezzogiorno" - Associazione Civita, Piazza Venezia 11, Roma - L'incontro, organizzato da Associazione Civita con A2A, evidenzia la filiera energetica come leva di sviluppo per il Mezzogiorno, capace di generare crescita, lavoro e innovazione. Interverranno tra gli altri: Luigi Sbarra (Sottosegretario di Stato), Renato Mazzoncini (AD di A2A), Simonetta Giordani (Segretario Generale Associazione Civita), Luca Bianchi (DG di SVIMEZ), Ilaria Catastini (DG di Fondazione MAIRE-ETS) e Nicola Dell'Acqua (Presidente ARERA)

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

Anima Holding - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria

Banca MPS - Assemblea: Approvazione bilancio 2025 - ore 10.00 presso la sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, a Siena

Bank of America - Risultati di periodo

Casta Diva Group - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Crowdfundme - CDA: Bilancio

Ferrari - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2025

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM - Assemblea: Bilancio

ITway - CDA: Bilancio

Maire - Assemblea: Bilancio

Mfe-Mediaforeurope Nv| - CDA: Approvazione 2025 Financial Statements

Morgan Stanley - Risultati di periodo

Piaggio - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025 in prima convocazione (eventuale seconda convocazione il 16 aprile 2026)

Sg Company - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

SIT - Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2025

Svas Biosana - CDA: Bilancio

Telecom Italia - Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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