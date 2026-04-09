Appuntamenti macroeconomici del 9 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 09/04/2026
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 38,3 punti; preced. 40 punti)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 18,1 Mld Euro; preced. 21,2 Mld Euro)
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,5%)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (atteso 1,5%; preced. 0,3%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 202K unità)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 4,4%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,4%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,5%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 0,5%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 41 Mld piedi cubi; preced. 36 Mld piedi cubi)
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