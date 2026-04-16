Dedem, Rizzi: "Strategia di crescita prosegue su core business e mediante M&A"

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(Teleborsa) - ": ha messo in evidenza la scelta strategica, anticipata in fase di roadshow, di ridurre e poiche derivava da un'operazione di M&A precedente. Questo ci ha permesso, pur avendo una contrazione dei ricavi, di avere unsia in valore assoluto sia in valore percentuale". E' quanto dichiarato in una intervista a Teleborsa da, amministratore delegato di, azienda quotata su EGM, leader nel settore dei servizi automatizzati al cittadino e del tempo libero."Abbiamo, che ovviamente è stata molto impattante in termini d'assetto societario. Ciò nonostante, siamo riusciti a fare molte cose a livello operativo: abbiamo completato lasu tutto il mondo del photo boots, siamo riusciti a concludere importanti, che hanno rappresentato una parte significativa dell'utilizzo della raccolta, per andare anel mondo del leisure"."Crediamo che ilsia un'importante: pur rimanendo nel modello di business della piattaforma che gestisce la machine automation in modo remotizzato, - ha proseguito Ricci - poter offrire tutto l'offering leisure esistente a livello europeo ci permette di intercettare tutte le opportunità che i centri commerciali e, quindi, i nostri partner di distribuzione primari ci vanno a presentare. L'offering va dai pochi mesi di vita ai teenager, fino ad età più avanzate, con brand e apparecchiature diverse in base alla fascia d'età".L'Ad ha commentato i tratti salienti dell'esercizio ricordando "abbiamo anche, a completamento dell'operazione di IPO, ristrutturando una consistenza del debito stratificata durante gli anni e durante il periodo Covid. Questo ci ha permesso diuna parte del debito, ma soprattutto ci ha dato la possibilità di avere delle- dedicate - che ci garantiscono la massima. Questo garantisce unacomplessivo ponderato che ovviamente è di ostro gradimento"., il manager conferma che "la strategia è quella di un, che prevede l'utilizzo delle linee di investimento in maniera molto attenta. Noi abbiamo identificato alcuni indicatori che sono per noi mandatori nella scelta delle apparecchiature piuttosto che delle opportunità da seguire. Proseguiremo con una, focalizzandoci su quel tipo di soluzioni e apparecchiature che hanno un payback period sicuramente più breve e, al contempo, avere questo strumento di finanziamento dedicato per gli investimenti ci permette diA in forma facilitata perché ovviamente potremmo pagare up-front"."La- ha sottolineato Rizzi - riguarda sicuramente il, ma abbiamo presidiato anche altri due mercati,, e quindi gli investimenti andranno pro-quota anche sull'estero. Con il consolidamento delle attività operative che si sono concluse nel 2025 si è creato uno, in particolare parliamo di; stiamo facendo un test pilota nei principali centri commerciali e questo ci consentirà di andare a installare ulteriori macchine all'interno delle nostre soluzioni, senza andare a modificare il modello di gestione, avendo quindi un, visto che la gestione operativa di questo tipo di macchine è di fatto n calo alla medesima struttura".