Dedem, Rizzi: "Strategia di crescita prosegue su core business e mediante M&A"

(Teleborsa) - "Il 2025 è andato bene
: ha messo in evidenza la scelta strategica, anticipata in fase di roadshow, di ridurre e poi dismettere l'attività a basso margine legata al settore IT
che derivava da un'operazione di M&A precedente. Questo ci ha permesso, pur avendo una contrazione dei ricavi, di avere un incremento della marginalità
sia in valore assoluto sia in valore percentuale". E' quanto dichiarato in una intervista a Teleborsa da Alberto Rizzi
, amministratore delegato di Dedem
, azienda quotata su EGM, leader nel settore dei servizi automatizzati al cittadino e del tempo libero.
"Abbiamo concluso l''IPO
, che ovviamente è stata molto impattante in termini d'assetto societario. Ciò nonostante, siamo riusciti a fare molte cose a livello operativo: abbiamo completato la digitalizzazione dei pagamenti
su tutto il mondo del photo boots, siamo riusciti a concludere importanti operazioni di M&A
, che hanno rappresentato una parte significativa dell'utilizzo della raccolta, per andare a completare l'offering
nel mondo del leisure".
"Crediamo che il leisure
sia un'importante opportunità di crescita
: pur rimanendo nel modello di business della piattaforma che gestisce la machine automation in modo remotizzato, - ha proseguito Ricci - poter offrire tutto l'offering leisure esistente a livello europeo ci permette di intercettare tutte le opportunità che i centri commerciali e, quindi, i nostri partner di distribuzione primari ci vanno a presentare. L'offering va dai pochi mesi di vita ai teenager, fino ad età più avanzate, con brand e apparecchiature diverse in base alla fascia d'età".
L'Ad ha commentato i tratti salienti dell'esercizio ricordando "abbiamo anche chiuso un'importante operazione di rifinanziamento del debito
, a completamento dell'operazione di IPO, ristrutturando una consistenza del debito stratificata durante gli anni e durante il periodo Covid. Questo ci ha permesso di spostare nel medio-lungo termine
una parte del debito, ma soprattutto ci ha dato la possibilità di avere delle linee per investimenti "a tiraggio"
- dedicate - che ci garantiscono la massima flessibilità
. Questo garantisce una contrazione del costo del debito
complessivo ponderato che ovviamente è di ostro gradimento".Guardando al futuro
, il manager conferma che "la strategia è quella di un consolidamento del modello di piattaforma della machine automation
, che prevede l'utilizzo delle linee di investimento in maniera molto attenta. Noi abbiamo identificato alcuni indicatori che sono per noi mandatori nella scelta delle apparecchiature piuttosto che delle opportunità da seguire. Proseguiremo con una crescita endogena
, focalizzandoci su quel tipo di soluzioni e apparecchiature che hanno un payback period sicuramente più breve e, al contempo, avere questo strumento di finanziamento dedicato per gli investimenti ci permette di valutare operazioni di M&
A in forma facilitata perché ovviamente potremmo pagare up-front".
"La crescita
- ha sottolineato Rizzi - riguarda sicuramente il mercato italiano e spagnolo
, ma abbiamo presidiato anche altri due mercati, Polonia e Repubblica Ceca
, e quindi gli investimenti andranno pro-quota anche sull'estero. Con il consolidamento delle attività operative che si sono concluse nel 2025 si è creato uno spazio anche per una nuova tipologia di apparecchiature
, in particolare parliamo di vending non-food
; stiamo facendo un test pilota nei principali centri commerciali e questo ci consentirà di andare a installare ulteriori macchine all'interno delle nostre soluzioni, senza andare a modificare il modello di gestione, avendo quindi un incremento dei ricavi senza un incremento di costi fissi
, visto che la gestione operativa di questo tipo di macchine è di fatto n calo alla medesima struttura".