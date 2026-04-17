Milano 9:34
48.242 +0,45%
Nasdaq 16-apr
26.333 0,00%
Dow Jones 16-apr
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Londra 9:34
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,02%)

Il DAX inizia gli scambi a 24.150,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,02%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato -0,02%, a quota 24.150,47 in apertura.
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