Centiel è sbarcata sulla Borsa di Zurigo dopo la fusione inversa con HT5

(Teleborsa) - Centiel si è quotata sul SIX Swiss Exchange tramite una fusione inversa con HT5 , società nata dall'ex Gruppo HOCHDORF. In tale contesto, HT5 ha emesso 61.274.508 azioni interamente liberate agli azionisti di Centiel, di cui 11.501.225 sono state vendute al pubblico, insieme a 3.885.763 nuove azioni emesse nell'ambito di un aumento di capitale. Complessivamente, sono state collocate 15.386.988 azioni al prezzo di offerta di CHF 2,04 per azione, corrispondenti a un volume di collocamento di circa CHF 31 milioni.



Si tratta di un'azienda tecnologica svizzera leader nella progettazione, produzione e fornitura di soluzioni all'avanguardia per la protezione dell'alimentazione elettrica di infrastrutture critiche.



"Con la crescente dipendenza globale da un'alimentazione elettrica ininterrotta, siamo ben posizionati per scalare la nostra tecnologia e supportare le infrastrutture critiche - ha detto Gerardo Lecuona, co-fondatore e CEO di Centiel - Prendiamo sul serio la fiducia riposta in noi e ci impegniamo a fondo per realizzare le nostre ambizioni come società quotata".



La quotazione di Centiel, si legge in una nota della Borsa di Zurigo, riflette l'attrattiva della Svizzera come sede di quotazione per le aziende tecnologiche, offrendo accesso a investitori globali, liquidità competitiva e un ambiente favorevole a una crescita sostenibile post-IPO.



"In un contesto di mercato difficile, la decisione di Centiel di quotarsi in borsa testimonia la fiducia nel suo modello di business e nel mercato svizzero - ha detto Tomas Kindler, Global Head Exchanges di SIX - Ciò sottolinea una solida posizione strategica e merita un riconoscimento. Non vediamo l'ora di accompagnare Centiel nella sua prossima fase di sviluppo come società quotata".

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