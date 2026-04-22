Carrefour, vendite primo trimestre salgono meno delle attese a 21,1 miliardi di euro

(Teleborsa) - Carrefour , colosso francese che gestisce supermercati e ipermercati, ha comunicato che le vendite sono aumentate del +2,2% a parità di perimetro (LFL) nel primo trimestre 2026. Hanno raggiunto i 21.078 milioni di euro pre-IAS 29 (meno dei 21,83 miliardi previsti dagli analisti, secondo un consensus elaborato da Visible Alpha), con un incremento del +2,5% a tassi di cambio costanti. Tale incremento include un effetto positivo del carburante pari allo +0,8% e un effetto calendario pari allo +0,4%. L'impatto delle variazioni di perimetro è stato negativo dello -0,8%, principalmente legato agli aggiustamenti perimetrali in Brasile, in particolare a seguito della cessione dei punti vendita Nacional e Bompreco. Dopo aver considerato un effetto negativo del tasso di cambio pari al -2,1%, che riflette in particolare il deprezzamento del peso argentino, la crescita totale delle vendite a tassi di cambio correnti si è attestata allo +0,5%.



"Carrefour ha iniziato il 2026 con un solido andamento, registrando una crescita costante delle vendite in un contesto geopolitico e macroeconomico volatile - ha detto il CEO Alexandre Bompard - Questo primo trimestre conferma la solidità dei nostri fondamentali, la nostra maggiore competitività e la nostra capacità di procedere con fiducia nell'implementazione delle principali leve di creazione di valore del piano Carrefour 2030".



"In Francia, il Gruppo sta accelerando la crescita della propria quota di mercato, in particolare nei punti vendita precedentemente gestiti da Cora, dove la conversione al modello di business Carrefour sta dando i suoi frutti - ha aggiunto - Inoltre, al momento, il Gruppo non ha riscontrato alcun impatto significativo sulle proprie attività legato alla crisi in Medio Oriente. Questa solida performance complessiva, ottenuta grazie all'impegno dei nostri team e partner, è in linea con le nostre aspettative per il primo trimestre e confermiamo tutti i nostri obiettivi finanziari per il 2026".



Per il 2026 la società si aspetta: crescita del reddito operativo ricorrente (ROI), crescita del margine operativo di oltre 25 punti base rispetto al 2025, crescita del Net Free Cash-Flow rispetto al 2025 (1.565 milioni di euro) e crescita a una cifra elevata dell'utile per azione rettificato.

Condividi

```