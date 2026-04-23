Generali, ok da soci a bilancio e dividendo di 1,64 euro. Nominato collegio sindacale

(Teleborsa) - L'assemblea di Assicurazioni Generali ha approvato il bilancio dell'esercizio 2025, chiuso con un utile netto di 3.515 milioni di euro, stabilendo di assegnare agli azionisti un dividendo unitario di 1,64 euro per ciascuna azione, dividendo che verrà posto in pagamento a partire dal 20 maggio 2026. Le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 18 maggio 2026.



È stato nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028. Sono stati eletti Sindaci effettivi: Carlo Schiavone (Presidente), Paolo Ratti e Sara Landini. I sindaci supplenti sono Silvia Muzi e Mario Civetta.



L'assemblea ha inoltre approvato la Relazione sulla Politica di Remunerazione ed ha espresso voto favorevole sulla deliberazione non vincolante riguardante la Relazione sui compensi. L'assemblea ha quindi approvato il Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2026-2028, autorizzando l'acquisto e la disposizione di un numero massimo di 5.855.000 azioni proprie destinate al Piano. L'assemblea ha approvato anche il nuovo Piano di azionariato per i dipendenti del gruppo Generali (We SHARE 3), autorizzando l'acquisto e la disposizione di un numero massimo di 10.500.000 azioni proprie destinate al Piano.



Inoltre, l'assemblea ha approvato il Programma di Acquisto di Azioni Proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2025-2027, per un esborso complessivo massimo di 500 milioni di euro ed in ogni caso il numero di azioni oggetto di tale acquisto non potrà eccedere il 2% del capitale sociale. Alla data odierna, la società e le sue controllate detengono in portafoglio 46.244.941,00 azioni Generali, pari al 2,98 % del capitale.

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