Borse europee positive in attesa di banche centrali e trimestrali tech

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa, con gli investitori che continuano a guardare ai colloqui USA-Iran e alle indicazioni provenienti dalle trimestrali societarie.



Sul primo fronte, le speranze di pace si sono affievolite dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annullato i colloqui previsti a Islamabad, mantenendo i suoi inviati negli Stati Uniti e dichiarando che l'offerta iraniana era inadeguata. Teheran ha chiesto la rimozione del blocco marittimo statunitense prima di avviare i negoziati, mentre il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi continua gli sforzi diplomatici con i mediatori in Pakistan e Oman.



Per quanto riguarda i conti trimestrali, un importante banco di prova sarà rappresentato, questa settimana, dal rilascio dei dati di importanti gruppi tech statunitensi come Apple, Microsoft, Amazon, Google e Meta. In Europa, la stagione non è ancora entrata nel vivo, con i listini che sottoperformano per via della maggiore esposizione ai rincari dei prezzi di petrolio e gas.



Questa settimana si guarda anche alle decisioni di politica monetaria. Gli appuntamenti più importanti saranno la decisione della Fed di mercoledì sera e quella della BCE di giovedì, per le quali sono attesi tassi invariati. Sono inoltre previste, tra le altre, le decisioni sui tassi della Banca del Giappone, Banca d'Inghilterra e Banca del Canada.



Sul fronte macroeconomico, in Giappone l’indicatore anticipatore per febbraio è stato rivisto al rialzo a 113,3 da 112,4 preliminare. In Germania, l’indice di fiducia dei consumatori GfK di maggio è peggiorato oltre le attese a -33,3 da -28,1 di aprile. Oggi non sono in programma altri dati rilevanti né in Eurozona né negli Stati Uniti.



L' Euro / dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Sostanzialmente stabile l' oro , che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.701,7 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,86%.



Sui livelli della vigilia lo spread , che si mantiene a +79 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,80%.



Tra gli indici di Eurolandia sostenuta Francoforte , con un discreto guadagno dello 0,84%, incolore Londra , che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e piccolo passo in avanti per Parigi , che mostra un progresso dello 0,58%.



Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,59%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 50.416 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,84%); con analoga direzione, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,55%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Saipem che segna un importante progresso del 4,61%. Buoni spunti su Moncler , che mostra un ampio vantaggio del 2,03%. Ben impostata Buzzi , che mostra un incremento dell'1,90%. Tonica BPER Banca che evidenzia un bel vantaggio dell'1,87%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Avio , che prosegue le contrattazioni a -2,37%. Sostanzialmente debole Nexi , che registra una flessione dello 0,87%. Si muove sotto la parità Ferrari , evidenziando un decremento dello 0,70%. Contrazione moderata per Prysmian , che soffre un calo dello 0,63%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Alerion Clean Power (+4,67%), BFF Bank (+3,75%), De' Longhi (+2,28%) e Ascopiave (+2,07%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Cementir , che ottiene -2,38%. In rosso MFE B , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%. Spicca la prestazione negativa di MFE A , che scende dell'1,62%. Sottotono ENAV che mostra una limatura dello 0,89%.





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