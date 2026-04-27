Growens, eletto nuovo CdA. Matteo Monfredini confermato presidente, Nazzareno Gorni AD

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Growens , società operante nel settore delle cloud marketing technologies quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il bilancio 2025 e deliberato di allocare a riserva straordinaria il risultato di esercizio della Capogruppo. I soci hanno deliberato la nomina di un CdA composto da cinque membri, per tre esercizi sociali e precisamente fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028, in persona di: Monfredini Matteo (cui è stata altresì attribuita la carica di Presidente), Gorni Nazzareno, Capelli Micaela Cristina, Castiglioni Ignazio, Vita Sebastiano.



L'assemblea ha deliberato di nominare un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, che resteranno in carica per tre esercizi sociali, fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028, in persona di: Manfredini Michele - Presidente del Collegio Sindacale, D'Apolito Michele - Sindaco effettivo, Guaschi Marialuisa - Sindaco effettivo, Massari Mattia - Sindaco supplente, Bittanti Cesare - Sindaco supplente.



Oltre alla nomina di Matteo Monfredini quale Presidente, il nuovo consiglio ha nominato Nazzareno Gorni quale Vice-Presidente e Amministratore Delegato, conferendo ad entrambi generali poteri di gestione della società ed attribuendo agli stessi poteri limitati per materia o valore a quanto non espressamente attribuito alla competenza del CdA in funzione collegiale. In aggiunta, ha attribuito a Micaela Cristina Capelli il ruolo di Investor Relator, delegando alla stessa talune attribuzioni e specifici poteri gestori in materia di comunicazione societaria e di gestione dei rapporti con gli investitori ed il mercato.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

Condividi

```