Luiss Business School: dagli studenti due nuovi documentari in arrivo su Sky Arte

(Teleborsa) - Si è svolta la seconda edizione di "Luiss Business School Creative Productions: dall’aula al set", l’evento di presentazione dei progetti audiovisivi realizzati dagli studenti e dalle studentesse del Master in Management delle Imprese Creative e Culturali, Major in Art Management, Writing School for Cinema & Television e Gestione della Produzione Cinematografica e Televisiva della Luiss Business School.



Il progetto, che per l’edizione 2026 si avvale della partnership con Sky, ha visto gli studenti e le studentesse di questi percorsi ideare, progettare e realizzare due documentari, SA.L.A.D. – San Lorenzo Art District e Ultramoderni, prodotti da Luiss Business School con la collaborazione di Nikada Film e Indaco Studios. I documentari saranno inseriti nel palinsesto di Sky Arte a partire dai primi di maggio.



SA.L.A.D. – San Lorenzo Art District racconta la nascita e lo sviluppo del più grande distretto artistico spontaneo d’Italia, sorto nel quartiere romano di San Lorenzo. Al centro del racconto, i pranzi comunitari nello studio dello scultore Bruno Melappioni, luogo di incontro e fermento creativo. Ultramoderni esplora il concetto di "ultramoderno" come recupero vitale del passato, attraverso lo sguardo e le parole dei fondatori della Conventicola degli Ultramoderni: il carismatico pianista e performer Sior Mirkaccio e la magnetica Madame de Freitas.



Questa iniziativa conferma il ruolo della Luiss Business School come laboratorio avanzato di formazione e sperimentazione, capace di fornire agli studenti e alle studentesse competenze manageriali, creative e produttive fondamentali per operare nel sistema complesso dell’industria audiovisiva contemporanea. Attraverso un approccio didattico orientato al learning by doing, i Master della Scuola permettono ai partecipanti di confrontarsi con tutte le fasi dello sviluppo di un progetto audiovisivo, dall’ideazione alla produzione, fino alla distribuzione.



La collaborazione con partner di primo piano come Sky Italia rappresenta un elemento chiave di questo percorso: un’occasione concreta per gli studenti e le studentesse della Scuola che, affiancati dai professionisti Sky, hanno potuto misurarsi con standard industriali reali, dinamiche professionali e modelli produttivi di eccellenza. Un’esperienza che rafforza la loro preparazione e ne facilita l’ingresso nel mondo del lavoro.



Nel corso della stessa giornata è stato inoltre presentato Giulia, il progetto di fine Master che ha visto gli studenti cimentarsi con la scrittura e realizzazione del pilot di una serie TV. Giulia esplora identità, genere, amicizia e crescita, offrendo uno sguardo intimo e generazionale sul diventare adulti oggi, attraverso un racconto contemporaneo che utilizza il linguaggio del fantastico per parlare alle nuove generazioni.

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