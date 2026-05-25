Cofle, il 2025 chiude in perdita ma segnali di ripresa già nel primo trimestre

(Teleborsa) - Cofle , azienda attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di control cables e sistemi di comando a distanza, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati pari a 48,6 milioni di euro, in calo del 18,9% rispetto a 59,9 milioni del 2024. In termini di business line, la linea ORIGINAL EQUIPMENT (OE), che produce cavi e sistemi di controllo nel settore agricolo, delle macchine di movimentazione terra, dei veicoli commerciali e del settore premium automotive e che rappresenta circa il 61,5% dell’intero fatturato di Gruppo, ha registrato ricavi per 29,9 milioni, in calo del 18,5%; la linea INDEPENDENT AFTER MARKET (IAM), specializzata nella produzione di parti di ricambio nel settore automotive, rappresentativa del 38,5% del fatturato di Gruppo, ha registrato ricavi per 18,7 milioni, in diminuzione del 19,4%.



Il Valore della produzione si attesta a 51 milioni dai 62 milioni al 31 dicembre 2024 (-17,7%).



L’EBITDA adjusted del Gruppo - depurato dai costi non ricorrenti del personale, oltre a costi relativi all’ottimizzazione e all’efficientamento logistico - ha raggiunto gli 8,0 milioni rispetto a € 6,8 milioni del 2024 (+17,6%). Nonostante il calo di fatturato, l’EBITDA Adjusted margin si attesta al 15,7%, migliorando rispetto al 2024 di circa il 42,7%.



Il Risultato di Esercizio risulta negativo per 9,3 milioni (-5,6 milioni nel 2024) che oltre al decremento del fatturato rispetto all’anno precedente risente di un accantonamento al fondo rischi, della gestione finanziaria, valutaria e i non cash items per l’applicazione dei principi inerenti all’iperinflazione delle controllate turche.



Si evidenzia che nel corso dell’esercizio sono stati generati flussi di cassa (free cash flow) positivi per 3,9 milioni rappresentando una netta inversione di tendenza rispetto al trend dell’ultimo triennio e consentendo di ridurre l’Indebitamento Finanziario Netto per circa 2,1 milioni. L’Indebitamento Finanziario Netto, pertanto, al 31 dicembre 2025 ammonta a 11,8 milioni, in miglioramento del 15,3% rispetto ai 13,9 milioni dell’esercizio precedente. L’Indebitamento Finanziario Netto Adjusted, inclusivo del debito residuo connesso al principio contabile IFRS16, ammonta a 17,5 milioni, pressoché in linea con 17,4 milioni dell’esercizio precedente.



Il management osserva che le "prospettive per il mercato delle macchine agricole mostrano segnali di graduale ripresa a partire dal 2026, dopo una fase di rallentamento determinata da condizioni macroeconomiche restrittive e dal rinvio degli investimenti da parte degli operatori del settore. Il miglioramento atteso del contesto finanziario, unitamente alla crescente esigenza di rinnovamento del parco macchine e all’incremento della domanda di soluzioni tecnologicamente avanzate e conformi ai requisiti normativi in materia ambientale, dovrebbe sostenere una ripresa selettiva della domanda. Tale evoluzione si caratterizzerà prevalentemente per un orientamento alla

creazione di valore piuttosto che a una crescita dei volumi, con un crescente peso delle macchine ad alto contenuto tecnologico, dei servizi post-vendita e delle soluzioni digitali a supporto dell’agricoltura di precisione". Oltre alle dinamiche di mercato, il Gruppo attende

il "miglioramento della profittabilità in conseguenza delle azioni completate i cui benefici economici e strutturali si manifesteranno appieno a partire dal 2026 e negli anni seguenti", si legge ancora nella nota ai conti.



Alla luce di ciò, la società evidenzia che già nel primo trimestre 2026 il Gruppo ha registrato un incremento del fatturato pari a circa il 7,0% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, riconducibile principalmente alla divisione OE, che costituisce il core business del Gruppo.









Condividi

```