Brilla il mercato di Tokyo con il Nikkei ai massimi storici
(Teleborsa) - I listini asiatici sono saliti mercoledì sostenuti dal settore tecnologico e dall’ottimismo per l’intelligenza artificiale, elementi che hanno messo in secondo piano i timori per i nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran. Sessione euforica per Tokyo, con il Nikkei 225 che mostra un balzo del 2,95%, raggiungendo un massimo storico grazie al rally dei titoli tecnologici e industriali locali. I mercati nipponici hanno beneficiato anche delle nuove misure fiscali a sostegno dell’economia.
Tra gli altri listini della regione, balzo di Shenzhen, che avanza del 3,36%. In netto peggioramento invece Hong Kong (-1,59%); consolida i livelli della vigilia Seul (+0,15%). In rosso Mumbai (-1,17%); sale Sydney (+0,84%).
Sul fronte macroeconomico, l’economia australiana è cresciuta meno del previsto nel primo trimestre del 2026, come mostrano i dati sul prodotto interno lordo pubblicati mercoledì, poiché l’inflazione persistente e l’aumento dei costi del carburante legato alla guerra in Medio Oriente hanno pesato sulla spesa privata. Secondo i dati dell’Australian Bureau of Statistics (ABS), il PIL è cresciuto del 2,5% su base annua nei tre mesi fino al 31 marzo, inferiore alle aspettative di un aumento del 2,7% e in calo rispetto al +2,6% del trimestre precedente. Su base trimestrale, il PIL è cresciuto dello 0,3%, meno delle aspettative dello 0,5%.
Seduta trascurata per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra un timido -0,06%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,02%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un modesto -0,09%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,63%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,72%.
Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:
Venerdì 05/06/2026
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. -1,3%).
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