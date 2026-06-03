Brilla il mercato di Tokyo con il Nikkei ai massimi storici

(Teleborsa) - I listini asiatici sono saliti mercoledì sostenuti dal settore tecnologico e dall’ottimismo per l’intelligenza artificiale, elementi che hanno messo in secondo piano i timori per i nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran. Sessione euforica per Tokyo , con il Nikkei 225 che mostra un balzo del 2,95%, raggiungendo un massimo storico grazie al rally dei titoli tecnologici e industriali locali. I mercati nipponici hanno beneficiato anche delle nuove misure fiscali a sostegno dell’economia.



Tra gli altri listini della regione, balzo di Shenzhen, che avanza del 3,36%. In netto peggioramento invece Hong Kong (-1,59%); consolida i livelli della vigilia Seul (+0,15%). In rosso Mumbai (-1,17%); sale Sydney (+0,84%).



Sul fronte macroeconomico, l’economia australiana è cresciuta meno del previsto nel primo trimestre del 2026, come mostrano i dati sul prodotto interno lordo pubblicati mercoledì, poiché l’inflazione persistente e l’aumento dei costi del carburante legato alla guerra in Medio Oriente hanno pesato sulla spesa privata. Secondo i dati dell’Australian Bureau of Statistics (ABS), il PIL è cresciuto del 2,5% su base annua nei tre mesi fino al 31 marzo, inferiore alle aspettative di un aumento del 2,7% e in calo rispetto al +2,6% del trimestre precedente. Su base trimestrale, il PIL è cresciuto dello 0,3%, meno delle aspettative dello 0,5%.



Seduta trascurata per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un timido -0,06%. Andamento piatto per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione percentuale pari a -0,02%. Appiattita la performance dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto -0,09%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,63%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,72%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:



Venerdì 05/06/2026

01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. -1,3%).

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