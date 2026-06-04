SpaceX fissa prezzo della sua IPO record a 135 dollari. Musk avrà l'84% dei diritti di voto

(Teleborsa) - SpaceX
ha ufficializzato di puntare a raccogliere 75 miliardi di dollari
nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street, che sarebbe la più grande di sempre e collocherebbe la società immediatamente tra le prime 10 società quotate negli Stati Uniti per capitalizzazione.
Secondo quanto scritto nella documentazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, la società prevede di collocare circa 555,6 milioni di azioni a 135 dollari ciascuna. A questo prezzo, SpaceX avrebbe una capitalizzazione di quasi 1.770 miliardi di dollari
, basata sul numero di azioni in circolazione indicate nella documentazione.
Gli underwriters
possono inoltre esercitare un'opzione
per acquistare fino a un massimo di ulteriori circa 83,3 milioni azioni al prezzo di IPO, per 30 giorni. In questo caso la raccolta totale sarebbe di 86,2 miliardi di dollari e la valutazione salirebbe a 2 trilioni.
Ipotizzando un'offerta di dimensioni come sopra indicato e un prezzo di 135 dollari, Elon Musk
, fondatore e CEO, deterrà circa l'82,4% dei diritti di voto delle azioni ordinarie (o circa l'82,3% se gli underwriters esercitano integralmente l'opzione di acquisto di ulteriori azioni ordinarie di Classe A) immediatamente dopo il completamento dell'offerta, attraverso la sua partecipazione azionaria nelle azioni ordinarie di Classe A e Classe B, di cui circa l'81,1% è attribuibile alla sua partecipazione azionaria nelle azioni ordinarie di Classe B. Dopo l'IPO, grazie alle azioni di Classe B, che conferiscono 10 voti ciascuna contro uno per le azioni di Classe A, Musk avrà una quota di voto dell'84,4%
, rispetto all'85% attuale. Il 93,6% delle azioni di Classe B detenute da Musk gli conferisce la possibilità di eleggere il 51% del board e di decidere di dimettersi da posizioni di leadership, impedendo di fatto di essere licenziato contro la sua volontà
.
SpaceX avvia oggi il roadshow
, con la pubblicazione del prezzo prevista per l'11 giugno e l'avvio delle negoziazioni sul Nasdaq il 12 giugno
.
La decisione di Musk di offrire azioni a un prezzo fisso prima dell'inizio della raccolta ordini è quasi senza precedenti per le IPO di grandi dimensioni negli Stati Uniti. La maggior parte delle aziende solitamente annuncia una fascia di prezzo
prima di commercializzare le azioni durante le presentazioni agli investitori.
Come già emerso
, SpaceX si presenta come "l'unica azienda a costruire l'infrastruttura hardware e software integrata del futuro nei settori dello spazio, della connettività e dell'intelligenza artificiale
". Dal 2023, SpaceX ha lanciato in orbita oltre l'80% della massa mondiale ogni anno, con un tasso di successo delle missioni superiore al 99% grazie ai razzi Falcon. Gestisce inoltre una rete globale di dati e comunicazioni a banda larga ad alta velocità e bassa latenza, alimentata da circa 9.600 satelliti Starlink per banda larga e mobile in orbita terrestre bassa, che fornisce connettività a milioni di clienti privati, aziendali e governativi in 164 paesi, territori e altri mercati, al 31 marzo 2026. xAI, fondata nel 2023 e acquisita da SpaceX all'inizio del 2026, è ora inoltre un pilastro fondamentale dell'azienda verticalmente integrata. Grazie a questa aggiunta, SpaceX sta costruendo rapidamente un'infrastruttura di calcolo per l'intelligenza artificiale, partendo dalla Terra con l'obiettivo di estenderla allo spazio, con una velocità e un'efficienza dei costi leader del settore. L'infrastruttura supporta l'addestramento e l'inferenza per Grok, che si è affermato come uno dei modelli di frontiera più avanzati al mondo.
Nei tre mesi al 31 marzo
2026, SpaceX ha generato ricavi consolidati per 4.694 milioni di dollari, una perdita operativa di 1.943 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 1.127 milioni di dollari. Nel 2025, ha generato ricavi consolidati per 18.674 milioni di dollari, una perdita operativa di 2.589 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 6.584 milioni di dollari.
SpaceX ha registrato perdite nette pari a 4.937 milioni e 4.628 milioni di dollari per gli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2025 e 2023, rispettivamente, e una perdita netta pari a 4.276 milioni per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2026. "Potremmo non raggiungere o, se raggiungere, mantenere la redditività in futuro", si legge nel prospetto. Al 31 marzo 2026, aveva un disavanzo accumulato di 41.311 milioni di dollari.
Nel 2025, il segmento Spazio
ha generato un fatturato di 4.086 milioni di dollari, una perdita operativa di 657 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di segmento di 653 milioni di dollari. Inoltre, il segmento Spazio ha finanziato 930 milioni di dollari e 3.004 milioni di dollari in spese di ricerca e sviluppo rispettivamente nei tre mesi terminati il 31 marzo 2026 e nell'anno terminato il 31 dicembre 2025, per il programma di lancio di nuova generazione Starship, progettata per consentire un cambiamento radicale nelle capacità di lancio in termini di riutilizzabilità, capacità di carico utile e cadenza di lancio. Il segmento Connettività
, trainato principalmente da Starlink, ha generato ricavi per 11.387 milioni di dollari, un utile operativo di 4.423 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di segmento di 7.168 milioni di dollari nel 2025, con una crescita annua rispettivamente del 49,8%, del 120,4% e dell'86,2%, beneficiando della crescita degli abbonati, della crescente adozione da parte delle aziende e del continuo miglioramento dell'efficienza della rete. Infine, sempre nel 2025, il segmento AI
ha generato ricavi per 3.201 milioni di dollari, una perdita operativa di 6.355 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di segmento di -1.237 milioni di dollari, a testimonianza della sua fase di sviluppo iniziale e dei continui investimenti a supporto delle opportunità di crescita a lungo termine nell'IA.