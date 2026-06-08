Intercos avvia roadmap triennale per integrare l'AI nei processi aziendali

(Teleborsa) - Intercos , operatore globale nello sviluppo e nella produzione di prodotti cosmetici, ha annunciato l'avvio di una roadmap triennale per l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei propri processi, dalle attività di ricerca e sviluppo alle operations, fino alle funzioni corporate.



Nel corso degli ultimi dodici mesi il gruppo ha avviato un percorso progressivo di integrazione dell'AI, combinando attività di scouting tecnologico, progetti pilota e sviluppi dedicati. Le iniziative, secondo quanto reso noto dalla società, si inseriscono in una strategia volta a incrementare efficienza, velocità decisionale e capacità di innovazione, con l'obiettivo di rafforzare nel tempo il posizionamento competitivo del gruppo.



"L'Intelligenza Artificiale rappresenta per Intercos una leva concreta di evoluzione sui nostri processi core. In un contesto competitivo che richiede rapidità di sviluppo, capacità di interpretare i trend e gestione di una crescente complessità regolatoria, l'AI può contribuire ad aumentare efficienza, velocità decisionale e capacità di innovazione lungo tutta la catena del valore", ha dichiarato Mauro Maccagnani, CITO di Intercos.



La roadmap triennale è articolata in tre fasi: Discovery, dedicata all'identificazione dei casi d'uso a maggiore potenziale; Converge, focalizzata sulla valutazione, selezione e prioritizzazione delle iniziative; e Industrialize, orientata all'implementazione su scala attraverso una strategia dati dedicata, un'architettura tecnologica integrata e KPI definiti per la misurazione dei risultati. Per garantire un'adozione coerente con gli obiettivi strategici, il gruppo ha definito un modello di governance dedicato all'AI, basato su un Comitato cross-funzionale e su un team IT specializzato incaricato di coordinare le attività di scouting, valutazione e implementazione delle soluzioni. Parallelamente sono stati avviati programmi di formazione sull'AI generativa, con investimenti nello sviluppo delle competenze digitali interne e attenzione ai temi della sicurezza, della protezione del dato e dell'utilizzo responsabile ed etico delle tecnologie.





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