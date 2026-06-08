Star7, via libera dell'Antitrust all'acquisizione da parte di Argos

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato di non avviare l'istruttoria sull'operazione che consiste nell'acquisizione, da parte di Argos, del controllo congiunto su Star7 insieme a Dante, la quale rimarrà così in una situazione di controllo congiunto sulla società target mutando il partner di controllo (da Star AG ad Argos).



Star7 è una società italiana, quotata all'Euronext Growth Milan, attiva, insieme alle sue controllate, nella fornitura di vari servizi per la gestione dell'informazione di prodotto lungo l'intero ciclo di vita. In particolare, si tratta di attività di: product e process engineering a supporto di clienti industriali; creazione e gestione di contenuti tecnici e documentazione di prodotto, quali manualistica e technical authoring; traduzione e localizzazione multilingua di contenuti tecnici e commerciali; stampa, kitting, packaging e logistica della documentazione.



L'Antitrust afferma che l'operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

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