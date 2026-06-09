ICEYE inaugura una nuova era dell’intelligence sovrana dallo spazio: valutazione oltre i 10 miliardi di euro

(Teleborsa) - ICEYE, società specializzata nell’intelligence sovrana dallo spazio, ha raccolto 450 milioni di euro (520 milioni di dollari) in un round primario di finanziamento Series F guidato da General Atlantic, raggiungendo una valutazione superiore ai 10 miliardi di euro (12 miliardi di dollari).



Al round hanno partecipato anche Solidium, Tesi, Varma, Ilmarinen, Lifeline Ventures, Nokia, Qatar Investment Authority (QIA) e TCV. Considerando anche una componente di collocamento secondario, il valore complessivo dell’operazione supera 1 miliardo di euro.



Secondo la società, l’ampia partecipazione di investitori istituzionali e strategici riflette il crescente riconoscimento dell’importanza dell’accesso sovrano e commerciale alle informazioni raccolte dallo spazio per la sicurezza nazionale e la resilienza dei Paesi.



Ad oggi sette governi europei hanno acquistato sistemi satellitari sovrani sviluppati da ICEYE, che si definisce il principale fornitore di intelligence basata su dati spaziali. Le risorse raccolte saranno destinate all’espansione della presenza globale dell’azienda e al rafforzamento delle sue capacità di intelligence, con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda da parte di governi e clienti.



"La qualità degli investitori che hanno scelto di sostenerci a questa scala riflette una convinzione condivisa. L’intelligence sovrana dallo spazio sta entrando in una nuova era e la finestra per costruirla è adesso. ICEYE ha sviluppato la capacità più avanzata e comprovata al mondo per soddisfare questa domanda. Questo finanziamento ci consentirà di accelerare la fornitura di nuove capacità a governi e clienti più rapidamente che mai", ha dichiarato il cofondatore e amministratore delegato, Rafal Modrzewski.



Sascha Günther, Managing Director, Head of DACH e Co-Head of EMEA Technology di General Atlantic, ha affermato che ICEYE "ha ridefinito in modo fondamentale l’osservazione della Terra", evidenziando come l’azienda abbia aperto la strada a "nuove flotte satellitari agili e a costi più contenuti, arrivando oggi a gestire quella che definisce la più grande e avanzata costellazione SAR al mondo su una piattaforma verticalmente integrata".



Tra i nuovi investitori figura anche Nokia . Il presidente e amministratore delegato, Justin Hotard ha sottolineato che "la difesa moderna dipende sempre più dalla combinazione tra connettività affidabile e visibilità in tempo reale", aggiungendo che "le competenze complementari di Nokia e ICEYE possono contribuire a rafforzare la difesa, la resilienza e la sovranità tecnologica europea".



Il round Series F arriva dopo un periodo di forte crescita per ICEYE. Nel 2025 la società ha superato i 250 milioni di euro di ricavi e i 100 milioni di euro di EBITDA, costruendo al contempo un portafoglio ordini contrattualizzato superiore a 1,5 miliardi di euro.



L’azienda prevede inoltre di raddoppiare la propria capacità produttiva, passando dagli attuali 50 satelliti all’anno a 100 unità annuali entro il 2028, sostenute da una corrispondente capacità di lancio.



ICEYE ha recentemente consegnato alle Forze Armate polacche un sistema spaziale sovrano pienamente operativo in 12 mesi dalla firma del contratto, un risultato che la società definisce tra le implementazioni più rapide nella storia del settore. Lo stesso modello, secondo l’azienda, è ora in fase di replicazione in Europa, Medio Oriente e Asia.



Il completamento dell’operazione, fa sapere la società in una nota, resta soggetto alle consuete condizioni di chiusura e alle necessarie autorizzazioni regolamentari.



(Foto: Photo by NASA on Unsplash)

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