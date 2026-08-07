Borse asiatiche miste, Seul termina un'altra settimana in calo

(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse asiatiche, in attesa dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti, che potrebbero rivelarsi cruciali per la decisione sui tassi d'interesse della Federal Reserve del mese prossimo, mentre il prezzo del petrolio è in crescita con le tensioni in Medio Oriente tutt'altro che risolte. Le azioni sudcoreane sono scivolate ancora, avviandosi verso la settima settimana consecutiva di perdite, a causa delle preoccupazioni degli investitori sul settore dell'intelligenza artificiale e delle forti oscillazioni dei titoli dei semiconduttori.



Tra i dati macroeconomici, le esportazioni cinesi sono aumentate più del previsto a luglio, sebbene la crescita sia rallentata rispetto al ritmo vertiginoso di giugno. In particolare, le esportazioni sono cresciute del 23% in dollari statunitensi a luglio rispetto all'anno precedente, mentre le importazioni sono aumentate del 27,5%.



Nessuna variazione significativa per il listino di Tokyo (-0,11%), con il Nikkei 225 che si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, in rialzo Shenzhen, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,43%.



Sui livelli della vigilia Hong Kong (+0,17%); in rosso Seul (-0,93%). In frazionale calo Mumbai (-0,5%); consolida i livelli della vigilia Sydney (-0,06%).



Appiattita la performance dell' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un modesto -0,05%. Sostanziale invarianza per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,06%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un moderato +0,01%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,79%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,7%.





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