Piatte le Borse asiatiche: Seul sulla parità nonostante i conti di Samsung, Tokyo controcorrente

(Teleborsa) - Tokyo continua la sessione in rialzo, con il Nikkei 225 che avanza dello 0,90, mentre, al contrario, vendite diffuse su Shenzhen, che continua la giornata all'2,5%.



Chiudono piatte le altre borse asiatiche, con il KOSPI sudcoreano sulla parità dopo un'apertura in rialzo di quasi il 5%, poi riassorbita dalle vendite sui semiconduttori: l'indice ha perso quasi il 17% nelle ultime due sedute. Samsung Electronics sale del 2% dopo utili trimestrali record, con l'utile operativo sui semiconduttori balzato di oltre 250 volte grazie alla domanda di chip HBM per l'AI. SK Hynix cede invece circa il 4% nonostante profitti record, non sufficienti a soddisfare le attese.



La Fed ha lasciato i tassi invariati al 3,50%-3,75%, ma il voto diviso nel FOMC e i toni cauti del presidente Kevin Warsh lasciano incertezza sulle prossime mosse.



Pesano anche le tensioni geopolitiche, dopo i raid USA in Iran in risposta a un tentativo di attacco missilistico iraniano contro le forze americane in Medio Oriente. Sul fronte societario, Microsoft sale dopo la crescita di Azure sopra le attese, mentre Meta avverte che gli investimenti in AI continueranno a sostenere una spesa in conto capitale elevata.



Sotto la parità Hong Kong, che mostra un calo dello 0,09%; piatta anche Seul (+0,05%).



Consolida i livelli della vigilia Mumbai (-0,01%); in discesa Sydney (-0,86%).



Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 29 luglio si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo -0,17%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile -0,07%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,8%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,73%.

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