Borse asiatiche miste, balza Seul con ottimismo dei produttori di chip per AI

La seduta

(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse asiatiche, mentre tutti gli occhi sono puntati sull'indice dei prezzi al consumo statunitense, in uscita oggi pomeriggio, per individuare indizi sulla direzione che prenderanno i tassi di interesse della Federal Reserve a settembre. Spicca il rialzo delle azioni sudcoreane, che hanno esteso i guadagni per la terza seduta consecutiva grazie all'ottimismo dei produttori di chip nel settore dell'intelligenza artificiale.



Segno più per il listino di Tokyo , con il Nikkei 225 in aumento dello 0,85%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, Shenzhen fa un salto in avanti dello 0,87%. Shanghai sale dello 0,26%.



In ribasso Hong Kong (-1,12%); su di giri Seul (+3,77%). In frazionale calo Mumbai (-0,68%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità Sydney (-0,45%).



Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'11 agosto si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo -0,05%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile -0,06%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,85%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,7%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Giovedì 13/08/2026

01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,4%)



Lunedì 17/08/2026

01:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,5%)

04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (preced. 5,3%)

04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1%)

04:00 Cina: Tasso disoccupazione (preced. 5%).

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