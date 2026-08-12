Borse asiatiche miste, balza Seul con ottimismo dei produttori di chip per AI
La seduta
(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse asiatiche, mentre tutti gli occhi sono puntati sull'indice dei prezzi al consumo statunitense, in uscita oggi pomeriggio, per individuare indizi sulla direzione che prenderanno i tassi di interesse della Federal Reserve a settembre. Spicca il rialzo delle azioni sudcoreane, che hanno esteso i guadagni per la terza seduta consecutiva grazie all'ottimismo dei produttori di chip nel settore dell'intelligenza artificiale.
Segno più per il listino di Tokyo, con il Nikkei 225 in aumento dello 0,85%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, Shenzhen fa un salto in avanti dello 0,87%. Shanghai sale dello 0,26%.
In ribasso Hong Kong (-1,12%); su di giri Seul (+3,77%). In frazionale calo Mumbai (-0,68%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità Sydney (-0,45%).
Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'11 agosto si presenta piatta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo -0,05%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile -0,06%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 2,85%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,7%.
Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:
Giovedì 13/08/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,4%)
Lunedì 17/08/2026
01:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,5%)
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (preced. 5,3%)
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (preced. 5%).
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