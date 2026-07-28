Poligrafici Printing, ricavi semestrali in calo a 9,4 milioni di euro

(Teleborsa) - Poligrafici Printing , holding del Gruppo Monrif quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella stampa poligrafica di quotidiani nazionali, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi consolidati pari a 9,4 milioni di euro, in diminuzione di 1 milione rispetto a quanto registrato nel primo semestre 2025 per effetto della riduzione, prevista contrattualmente, del corrispettivo per la stampa dei quotidiani editi da Editoriale Nazionale e della cessazione, a partire da metà febbraio 2026, della commessa di stampa relativa all'edizione bolognese (diffusa in Emilia-Romagna) del quotidiano La Repubblica.



Il margine operativo lordo consolidato è pari a 2,1 milioni di euro, in diminuzione di 0,3 milioni rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente. L'Ebitda Margin è pari al 23,8% dei ricavi di stampa (IAP calcolato come rapporto tra il Margine Operativo Lordo e la voce di conto economico "ricavi stampa per conto di terzi") in linea con l'analogo periodo dell'esercizio precedente. Il risultato di periodo evidenzia un utile dopo le imposte di 0,7 milioni di euro, in diminuzione di 0,1 milioni rispetto al 30 giugno 2025.



La Posizione Finanziaria Netta, al netto dell'effetto per l'IFRS 16 di 7,3 milioni, evidenzia disponibilità nette per 20,6 milioni di euro (4,5 milioni al 31 marzo 2026 e 4,3 milioni al 31 dicembre 2025). Nell'ambito della più ampia operazione economica con cui la controllante Monrif, ha ceduto la quota di maggioranza di Editoriale Nazionale a LMDV Capital, Monrif è divenuta debitrice nei confronti di CSP per un importo complessivo di 17,4 milioni, corrispondenti ai crediti che CSP vantava nei confronti di Editoriale Nazionale; Monrif e CSP hanno pertanto convenuto la trasformazione momentanea di tale importo in un finanziamento fruttifero.



La controllata CSP sta effettuando interlocuzioni per la ricerca di nuove commesse di stampa. L'andamento della gestione sta rispecchiando le previsioni aziendali, sebbene la riduzione generalizzata delle tirature degli editori e l'attuale situazione geopolitica (che potrebbe determinare incrementi nei costi delle materie prime), potrebbero avere impatti sulla redditività.



(Foto: Pexels / Pixabay)

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