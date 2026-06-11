Borse caute in attesa della BCE, Milano in rialzo con STM e Saipem sugli scudi

(Teleborsa) - Seduta cauta per le Borse europee
, dopo che le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato chiuso lo Stretto di Hormuz
e minacciato di colpire qualsiasi nave che tenta di attraversarlo, riferendo di aver già bersagliato due navi, sebbene il Comando Centrale degli Stati Uniti abbia affermato che il traffico commerciale "continua a transitare nello Stretto". Mentre gli Stati Uniti lanciavano nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani
all'interno dell'Iran, l'Iran rivendicava attacchi con droni e missili contro diverse basi statunitensi in Kuwait, Bahrein e Giordania.
Gli attacchi USA per il secondo giorno consecutivo deriverebbero dalla "necessità di mettere pressione negoziale a Teheran che "giocherebbe con il tempo"
sapendo che la chiusura dello Stretto fa male al mondo intero ed è merce contrattuale di scambio di enorme portata - affermano gli strategist di Intesa Sanpaolo - Stesso dicasi per Israele anche se in modo diverso: le elezioni presidenziali sono in programma il 27 ottobre, un tempo ancora "lungo" per ottenere il massimo risultato possibile sulla conquista di territori e sul deal nucleare. Per Israele e Iran che combattono un conflitto esistenziale la questione tempo è molto meno rilevante, conta il risultato finale. Mossa di Trump di "escalation controllata" per de-escalare?".
Oggi l'attenzione è sulla Banca centrale europea
, che si appresta ad aumentare i tassi di interesse per la prima volta dal 2023
a causa dell'impennata dell'inflazione provocata dalla guerra con l'Iran. La presidente Christine Lagarde comparirà in conferenza stampa alle 14:45 a Francoforte, 30 minuti dopo l'annuncio della BCE sui tassi. Dopo la decisione odierna, gli investitori prevedono che la BCE aumenterà i tassi almeno un'altra volta quest'anno.
Sempre sul fronte delle banche centrali, la Banca Centrale turca
dovrebbe lasciare il tasso repo a 1 settimana invariato al 37% per la terza riunione consecutiva. Ieri, la Banca del Canada
ha lasciato invariato il tasso di riferimento al 2,25%, ribadendo la propria disponibilità ad intervenire qualora gli effetti a breve termine della guerra dovessero persistere nonostante la debole crescita.
Attenzione al settore tech
, con Oracle
in netto calo nel post market dopo la notizia di spese in capex maggiori delle stime, con la richiesta di altri 40 miliardi di dollari tra equity e debito. Sulla stessa narrativa, Super Micro Computer
ha perso il 28% nelle contrattazioni regolari dopo aver annunciato
un aumento di capitale da 7 miliardi di dollari per finanziare la produzione di server AI, una mossa letta dal mercato come un segnale di quanto sia capital-intensive questo ciclo.
Tra le notizie societarie in Europa
, Frasers Group
ha lanciato un'offerta di acquisto da 2 miliardi di euro per il gruppo di moda tedesco Hugo Boss
; Wizz Air
ha chiuso
l'esercizio al 31 marzo con un utile operativo in calo meno delle attese nonostante l'aumento dei costi e la cancellazione di alcune rotte; l'autorità britannica garante della concorrenza ha avviato un'indagine su Ryanair
in merito alle tariffe che i genitori devono pagare per sedersi accanto ai propri figli durante i voli.
Sul fronte degli analisti
, Morgan Stanley
ha avviato la copertura su Inwit
con raccomandazione "Equal Weight" e target price di 7 euro per azione; Berenberg ha tagliato a 95 euro per azione (dai precedenti 120 euro) il target price su Brunello Cucinelli
, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,155. L'Oro
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,64%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,21%.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +76 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,84%. Tra i mercati del Vecchio Continente
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,26%, e ferma Parigi
, che segna un quasi nulla di fatto.
Aumento per la Borsa di Milano
, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,49%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 52.917 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,05%); come pure, senza direzione il FTSE Italia Star
(-0,04%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo STMicroelectronics
(+2,54%), Saipem
(+2,40%), Avio
(+1,42%) e Leonardo
(+1,38%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis
, che ottiene -1,66%. Fiacca Ferrari
, che mostra un piccolo decremento dell'1,02%. Discesa modesta per DiaSorin
, che cede un piccolo -0,83%. Pensosa Buzzi
, con un calo frazionale dello 0,57%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Pharmanutra
(+2,91%), Caltagirone SpA
(+1,98%), LU-VE Group
(+1,55%) e D'Amico
(+1,22%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Reply
, che continua la seduta con -2,12%. Tentenna Sesa
, con un modesto ribasso dell'1,49%. Giornata fiacca per Zignago Vetro
, che segna un calo dell'1,24%. Piccola perdita per MFE A
, che scambia con un -0,87%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti: Giovedì 11/06/2026
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 225K unità)
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (atteso 6,4%; preced. 6%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,4%) Venerdì 12/06/2026
06:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,4%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,9%).