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Borse europee in rialzo in attesa della BCE e nonostante scontri in Medio Oriente

Il punto

Commento, Finanza, Spread
Borse europee in rialzo in attesa della BCE e nonostante scontri in Medio Oriente
(Teleborsa) - Acquisti sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, nonostante le Guardie Rivoluzionarie iraniane abbiano dichiarato chiuso lo Stretto di Hormuz e minacciato di colpire qualsiasi nave che tenta di attraversarlo, riferendo di aver già bersagliato due navi, sebbene il Comando Centrale degli Stati Uniti abbia affermato che il traffico commerciale "continua a transitare nello Stretto". Mentre gli Stati Uniti lanciavano nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani all'interno dell'Iran, l'Iran rivendicava attacchi con droni e missili contro diverse basi statunitensi in Kuwait, Bahrein e Giordania.

Gli attacchi USA per il secondo giorno consecutivo deriverebbero dalla "necessità di mettere pressione negoziale a Teheran che "giocherebbe con il tempo" sapendo che la chiusura dello Stretto fa male al mondo intero ed è merce contrattuale di scambio di enorme portata - affermano gli strategist di Intesa Sanpaolo - Stesso dicasi per Israele anche se in modo diverso: le elezioni presidenziali sono in programma il 27 ottobre, un tempo ancora "lungo" per ottenere il massimo risultato possibile sulla conquista di territori e sul deal nucleare. Per Israele e Iran che combattono un conflitto esistenziale la questione tempo è molto meno rilevante, conta il risultato finale. Mossa di Trump di "escalation controllata" per de-escalare?".

Oggi l'attenzione è sulla Banca centrale europea, che si appresta ad aumentare i tassi di interesse per la prima volta dal 2023 a causa dell'impennata dell'inflazione provocata dalla guerra con l'Iran. La presidente Christine Lagarde comparirà in conferenza stampa alle 14:45 a Francoforte, 30 minuti dopo l'annuncio della BCE sui tassi. Dopo la decisione odierna, gli investitori prevedono che la BCE aumenterà i tassi almeno un'altra volta quest'anno.

Sempre sul fronte delle banche centrali, la Banca Centrale turca dovrebbe lasciare il tasso repo a 1 settimana invariato al 37% per la terza riunione consecutiva. Ieri, la Banca del Canada ha lasciato invariato il tasso di riferimento al 2,25%, ribadendo la propria disponibilità ad intervenire qualora gli effetti a breve termine della guerra dovessero persistere nonostante la debole crescita.

Attenzione al settore tech, con Oracle in netto calo nel post market dopo la notizia di spese in capex maggiori delle stime, con la richiesta di altri 40 miliardi di dollari tra equity e debito. Sulla stessa narrativa, Super Micro Computer ha perso il 28% nelle contrattazioni regolari dopo aver annunciato un aumento di capitale da 7 miliardi di dollari per finanziare la produzione di server AI, una mossa letta dal mercato come un segnale di quanto sia capital-intensive questo ciclo.

Tra le notizie societarie in Europa, Frasers Group ha lanciato un'offerta di acquisto da 2 miliardi di euro per il gruppo di moda tedesco Hugo Boss; Wizz Air ha chiuso l'esercizio al 31 marzo con un utile operativo in calo meno delle attese nonostante l'aumento dei costi e la cancellazione di alcune rotte; l'autorità britannica garante della concorrenza ha avviato un'indagine su Ryanair in merito alle tariffe che i genitori devono pagare per sedersi accanto ai propri figli durante i voli.

Sul fronte degli analisti, Morgan Stanley ha avviato la copertura su Inwit con raccomandazione "Equal Weight" e target price di 7 euro per azione; Berenberg ha tagliato a 95 euro per azione (dai precedenti 120 euro) il target price su Brunello Cucinelli, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,154. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 4.095,1 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 89,09 dollari per barile, in calo dell'1,04%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +76 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,83%.

Tra le principali Borse europee senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, Londra avanza dello 0,55%, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,43%.

Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dello 0,94%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 53.161 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+0,76%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,28%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+3,65%), Prysmian (+3,48%), Saipem (+1,92%) e Avio (+1,55%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su DiaSorin, che prosegue le contrattazioni a -1,57%. Si muove sotto la parità Lottomatica, evidenziando un decremento dello 0,85%. Contrazione moderata per Amplifon, che soffre un calo dello 0,62%. Sottotono Stellantis che mostra una limatura dello 0,61%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technoprobe (+4,72%), LU-VE Group (+3,72%), Brembo (+3,00%) e Fiera Milano (+2,44%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Sesa, che continua la seduta con -1,79%. Deludente WIIT, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Reply, che mostra un piccolo decremento dell'1,28%. Discesa modesta per Philogen, che cede un piccolo -1,1%.
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