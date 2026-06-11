Borse europee in rialzo in attesa della BCE e nonostante scontri in Medio Oriente

(Teleborsa) - Acquisti sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva
del Vecchio Continente, nonostante le Guardie Rivoluzionarie iraniane abbiano dichiarato chiuso lo Stretto di Hormuz e minacciato di colpire qualsiasi nave che tenta di attraversarlo, riferendo di aver già bersagliato due navi, sebbene il Comando Centrale degli Stati Uniti abbia affermato che il traffico commerciale "continua a transitare nello Stretto". Mentre gli Stati Uniti lanciavano nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani
all'interno dell'Iran, l'Iran rivendicava attacchi con droni e missili contro diverse basi statunitensi in Kuwait, Bahrein e Giordania.
Gli attacchi USA per il secondo giorno consecutivo deriverebbero dalla "necessità di mettere pressione negoziale a Teheran che "giocherebbe con il tempo"
sapendo che la chiusura dello Stretto fa male al mondo intero ed è merce contrattuale di scambio di enorme portata - affermano gli strategist di Intesa Sanpaolo - Stesso dicasi per Israele anche se in modo diverso: le elezioni presidenziali sono in programma il 27 ottobre, un tempo ancora "lungo" per ottenere il massimo risultato possibile sulla conquista di territori e sul deal nucleare. Per Israele e Iran che combattono un conflitto esistenziale la questione tempo è molto meno rilevante, conta il risultato finale. Mossa di Trump di "escalation controllata" per de-escalare?".
Oggi l'attenzione è sulla Banca centrale europea
, che si appresta ad aumentare i tassi di interesse per la prima volta dal 2023
a causa dell'impennata dell'inflazione provocata dalla guerra con l'Iran. La presidente Christine Lagarde comparirà in conferenza stampa alle 14:45 a Francoforte, 30 minuti dopo l'annuncio della BCE sui tassi. Dopo la decisione odierna, gli investitori prevedono che la BCE aumenterà i tassi almeno un'altra volta quest'anno.
Sempre sul fronte delle banche centrali, la Banca Centrale turca
dovrebbe lasciare il tasso repo a 1 settimana invariato al 37% per la terza riunione consecutiva. Ieri, la Banca del Canada
ha lasciato invariato il tasso di riferimento al 2,25%, ribadendo la propria disponibilità ad intervenire qualora gli effetti a breve termine della guerra dovessero persistere nonostante la debole crescita.
Attenzione al settore tech
, con Oracle
in netto calo nel post market dopo la notizia di spese in capex maggiori delle stime, con la richiesta di altri 40 miliardi di dollari tra equity e debito. Sulla stessa narrativa, Super Micro Computer
ha perso il 28% nelle contrattazioni regolari dopo aver annunciato
un aumento di capitale da 7 miliardi di dollari per finanziare la produzione di server AI, una mossa letta dal mercato come un segnale di quanto sia capital-intensive questo ciclo.
Tra le notizie societarie in Europa
, Frasers Group
ha lanciato un'offerta di acquisto da 2 miliardi di euro per il gruppo di moda tedesco Hugo Boss
; Wizz Air
ha chiuso
l'esercizio al 31 marzo con un utile operativo in calo meno delle attese nonostante l'aumento dei costi e la cancellazione di alcune rotte; l'autorità britannica garante della concorrenza ha avviato un'indagine su Ryanair
in merito alle tariffe che i genitori devono pagare per sedersi accanto ai propri figli durante i voli.
Sul fronte degli analisti
, Morgan Stanley
ha avviato la copertura su Inwit
con raccomandazione "Equal Weight" e target price di 7 euro per azione; Berenberg ha tagliato a 95 euro per azione (dai precedenti 120 euro) il target price su Brunello Cucinelli
, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,154. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.095,1 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 89,09 dollari per barile, in calo dell'1,04%.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +76 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,83%. Tra le principali Borse europee
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, Londra
avanza dello 0,55%, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,43%.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano
, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dello 0,94%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 53.161 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+0,76%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,28%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza STMicroelectronics
(+3,65%), Prysmian
(+3,48%), Saipem
(+1,92%) e Avio
(+1,55%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su DiaSorin
, che prosegue le contrattazioni a -1,57%. Si muove sotto la parità Lottomatica
, evidenziando un decremento dello 0,85%. Contrazione moderata per Amplifon
, che soffre un calo dello 0,62%. Sottotono Stellantis
che mostra una limatura dello 0,61%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technoprobe
(+4,72%), LU-VE Group
(+3,72%), Brembo
(+3,00%) e Fiera Milano
(+2,44%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Sesa
, che continua la seduta con -1,79%. Deludente WIIT
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Reply
, che mostra un piccolo decremento dell'1,28%. Discesa modesta per Philogen
, che cede un piccolo -1,1%.