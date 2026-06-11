Moderati guadagni a Wall Street

(Teleborsa) - Frazionali rialzi a Wall Street, con il Dow Jones
che sale dello 0,51% a 50.172 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 7.290 punti.
Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,64%); come pure, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,24%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori materiali
(+1,03%), beni industriali
(+0,94%) e utilities
(+0,66%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni
, che riporta una flessione di -0,58%.
Resta l'attenzione sull'agenda macroeconomica dalla quale si rileva che, a maggio, i prezzi alla produzione
sono aumentati dell'1,1% su base mensile, in linea ad aprile (rivisto da +1,4%). Le attese degli analisti erano per una crescita dello 0,7%.
Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 6,5%, a fronte del +6,4% del consensus e del +5,7% del mese precedente (rivisto da +6%).
I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, hanno segnato un +0,4% su mese (+0,7% il mese precedente, rivisto da +1%; +0,5% atteso), mentre su anno hanno registrato un +4,9% come ad aprile, rivisto da +5,2 (+5,4% atteso).
Inoltre, è emerso un modesto aumento delle richieste di sussidio alla disoccupazione
negli USA. Nella settimana al 6 giugno, i "claims" sono risultati pari a 229 mila unità, in rialzo di 4 mila unità rispetto ai 225 mila della settimana precedente e superiori ai 220 mila stimati dagli analisti.
Sullo sfondo, restano le tensioni geopolitiche
dopo che Donald Trump che ha scritto sul suo social Truth che anche stasera "Gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran (la cui Marina, Aeronautica, i radar, la difesa antiaerea e ogni altra forma di difesa, insieme alla maggior parte delle sue capacità offensive, sono ormai annientate!)". L'Iran è "bravo solo a fare propaganda, non a combattere", ha aggiunto il presidente USA in un'intervista a Fox, sottolineando che Teheran sta "negoziando con noi per un accordo".
Sull'azionario, Intel Corporation
balza di oltre l'8% dopo che Bank of America ha promosso il titolo
con un doppio upgrade, alzando la propria raccomandazione da "underperform" a "Buy" e portando il prezzo obiettivo da 96 a 135 dollari.
Le azioni Micron Technology
sale dell'1,5% in scia a una serie di rialzi di target price
da parte degli analisti.