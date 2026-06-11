Visa e Nomisma: l'e-commerce italiano crescerà a doppia cifra entro il 2030

(Teleborsa) - I pagamenti digitali sono ormai una scelta abituale per gli italiani, ma sono anche l'infrastruttura abilitante per le piattaforme di e-commerce, protagoniste di una crescita costante, legata anche ad un consolidamento dellaQuesto è ciò che emerge dalla ricerca "La sfida della fiducia nel commercio digitale", realizzata da Nomisma per Visa, che riporta che nel 2025 il 26% del campione ha effettuato la maggior parte dei propri acquisti online e un ulteriore 29% acquista in egual misura tra canale fisico e digitale, con. La crescita di consumi stimata, entro il 2030, potrebbe portare la spesa delle famiglie italiane fino ai 796 miliardi di euro, con una crescita del 18%.In questo scenario,– e in particolare l'intelligenza artificiale –nel ridefinire l'esperienza d'acquisto, contribuendo a semplificare i processi, aumentare la personalizzazione e favorire l'accesso a informazioni e servizi. Guardando al 2030 infatti, la ricerca delinea una trasformazione storica per il commercio italiano: secondo il modello elaborato, per la prima volta, con la quota digitale destinata a salire fino al 43% del totale, dal 33% attuale."I pagamenti digitali rappresentano per gli italiani una, sempre più centrale nelle abitudini quotidiane dei consumatori", spiega Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia: "Oggi, la prospettiva di raggiungere un equilibrio tra commercio fisico e digitale entro il 2030 è concreta e questa trasformazione costituisce un'opportunità strategica soprattutto per le imprese italiane, chiamate ad accelerare i propri percorsi di digitalizzazione per restare competitive. In questo contesto, Visa ha già abilitato oltre, contribuendo inoltre a rendere il sistema dei pagamenti sempre più accessibile e sicuro."Nel quadro di crescente digitalizzazione che emerge dallo studio,. I dati forniti dagli intervistati mostrano infatti come stia entrando rapidamente nella vita quotidiana degli italiani: il 47% degli interpellati la utilizza già per attività lavorative e il 75% nella vita privata, con picchi del 73% e 94% rispettivamente tra gli under 29.Se parliamo di acquisti però,principalmente per(41%), confrontare alternative (33%) e richiedere consigli (23%). I benefici percepiti sono concreti: riduzione del tempo dedicato ad attività ripetitive (44%) e semplificazione delle operazioni quotidiane (40%). Il trend è destinato a intensificarsi. Il 56% degli italiani interpellati dichiara che aumenterà la frequenza di utilizzo dell'AI per gli acquisti entro il 2030, mentreentro lo stesso periodo.I fattori che influenzeranno la traiettoria futura del commercio digitale — inclusa la capacità dell'AI di renderlo più semplice e più efficace, fino ad occuparsi di tutto il processo d'acquisto, su istruzione dell'utente — potranno quindi avere un potenziale impatto sulla crescita economica. Lo studio indica che il fattore chiave sarà però la capacità dell'intero ecosistema di costruire e mantenere la fiducia dei consumatori. In tal senso, la risposta che emerge dalla ricerca indica una direzione precisa:. Dallo studio emerge infatti che quando gli italiani giudicano affidabile un metodo di pagamento, lo fanno soprattutto in presenza di strumenti di autenticazione adeguati (citati dal 63% degli intervistati), di notifiche in tempo reale tramite push, SMS o e-mail (52%) e a fronte di un uso frequente senza esperienze negative (44%)."Sicuramente l'IA sta cambiando la nostra quotidianità, sia lavorativa che personale, e sta modificando anche il modo in cui gli italiani fanno acquisti" ha affermato Luca Gagliardi, Head of Consulting & Analytics Italy di Visa "Giàper decidere i propri acquisti, cercando e confrontando prodotti, e nel prossimo futuro, tramite l'agentic AI, sarà possibile anche. Come Visa stiamo lavorando per abilitare questo ecosistema in Europa, collaborando con più di 20 istituzioni finanziarie per abilitare e rendere reale il commercio agentico"."L'attenzione crescente alnon rappresenta un freno allo sviluppo dei pagamenti digitali, ma un" ha dichiarato infine Ersilia Di Tullio, Head of Strategic Advisory di Nomisma "I consumatori chiedono oggi maggiore sicurezza e protezione, orientando il mercato verso soluzioni sempre più avanzate. Un italiano su tre, fra gli intervistati, mostra infatti unadella possibilitàe, al tempo stesso, riconosce come l'intelligenza artificiale possa contribuire a rendere le minacce più sofisticate, rafforzando la necessità di strumenti di difesa sempre più evoluti. In questo scenario, la fiducia non è un elemento accessorio, ma la vera condizione abilitante per la crescita del digitale, da costruire attraverso sistemi di sicurezza sempre più efficaci e un investimento continuo nell'informazione ed educazione dell'utente".