AT&S investe 2 miliardi in Malesia sull’AI, titolo in rally

(Teleborsa) - Il produttore austriaco di circuiti stampati AT&S ha annunciato un investimento fino a 2 miliardi di euro in Malesia per capitalizzare il boom dell'intelligenza artificiale, con il titolo che ha registrato un balzo di quasi il 30%.



"Espanderemo completamente il nostro sito di Kulim", ha dichiarato l’amministratore delegato Michael Mertin in un’intervista a Reuters.



La società ha comunicato l’espansione della capacità produttiva nel sito di Kulim e ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2026/27, citando accordi con il cliente AMD e con un’altra azienda tecnologica, nel contesto della forte domanda per infrastrutture legate all’AI.



L'azienda ha precisato che gli investimenti per l’ampliamento della capacità produttiva nell’impianto esistente e in un edificio precedentemente inutilizzato nel secondo stabilimento di Kulim sono pienamente sostenuti e finanziati da impegni contrattuali di lungo termine da parte dei clienti.



"Ci aspettiamo di rappresentare almeno cinque dei principali clienti high-tech che conosciamo come partner tecnologici dagli Stati Uniti”, ha aggiunto Mertin.



Le azioni sono salite del 28,5% a 199 euro, dopo aver toccato un massimo storico di 200 euro nella seduta.



Il CEO ha inoltre indicato che è probabile che la società non distribuisca dividendi per l’esercizio in corso e per quello successivo.

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