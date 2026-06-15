Dedagroup, ricavi e margini in crescita nel 2025. Focus su estero con sede a New York

(Teleborsa) - Dedagroup, big italiano della tecnologia, ha chiuso l'esercizio 2025 con ricavi pari a 601 milioni di euro, in crescita del 28% rispetto al 2024. Anche la marginalità segna un forte incremento con l'EBITDA a 54,6 milioni di euro (+29% vs 2024). Il risultato netto si attesta a -13,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai -16,4 milioni del 2024. Il dato riflette principalmente ammortamenti immateriali legati alle operazioni di acquisizione per 39 milioni di euro, investimenti nello sviluppo di software proprietario per 14 milioni di euro, oltre a oneri finanziari netti pari a 5,4 milioni di euro.



La posizione finanziaria netta bancaria è a 47,5 milioni di euro, con un rapporto PFN/EBITDA pari a 0,87 volte, che evidenzia la capacità di sostenere un percorso di crescita significativo per linee esterne mantenendo una struttura finanziaria equilibrata.



"Il 2025, pur in uno scenario macroeconomico incerto, si è tradotto ancora una volta in una forte crescita di ricavi e margini - ha dichiarato il CEO Marco Podini - Ciò ci consente di affrontare il 2026 da una posizione di forza, che stiamo sfruttando per ampliare e consolidare le nostre operazioni sul mercato italiano e in parallelo rafforzare la proiezione internazionale, anche con l'apertura di una nuova sede a New York. Abbiamo costruito il nostro vantaggio competitivo conquistando un posizionamento di leadership in una serie di nicchie tecnologiche distintive. Su questo continueremo a lavorare per portare sempre più valore aggiunto al mercato. Grazie agli importanti investimenti in ricerca e sviluppo, stanziati già negli scorsi anni e potenziati nel 2025, oggi siamo pronti a portare nelle aziende e nelle organizzazioni soluzioni di Intelligenza Artificiale estremamente efficienti".



Il 2025 è stato l'anno della piena integrazione del Gruppo Scai, storica società con una presenza nazionale, specializzata nella gestione di processi, infrastrutture, sistemi, applicazioni e soluzioni best-of-breed per l'experience design e il business process management e che ha rafforzato il presidio del Gruppo in alcune delle aree a maggiore potenziale di crescita. Sul fronte dello sviluppo per linee esterne, quattro nuove realtà sono entrate nel perimetro nel corso dell'anno: Relacon (Amburgo), specializzata in soluzioni SAP nel mercato tedesco e primo presidio diretto di Dedagroup in Germania. Dispell Magic, con la piattaforma di price intelligence per il fashion - Competitoor - già operativa negli Stati Uniti. Tria, specializzata in soluzioni AI e analisi dati per il fashion e la grande distribuzione. InCloud Team, attiva con la piattaforma ERP Con Net per le Polizie Locali, già adottata da oltre 500 Comandi.



Con ricavi generati dalle attività estere che nel 2025 hanno raggiunto gli 80 milioni di euro (pari al 13% dei ricavi), il 2026 vede una forte accelerazione della strategia di internazionalizzazione di Dedagroup, con l'apertura della sede di New York e l'istituzione di una nuova governance dedicata al presidio e sviluppo del Nord America. La governance definita per guidare la nuova sede USA vede Marco Podini come Presidente di Dedagroup North America, Marcello De Angelis come Amministratore Delegato, mantenendo la guida di Deda Sphere, e Andrea Fiume, profondo conoscitore del mercato americano, nel ruolo di General Manager.

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