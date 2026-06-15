Eventi e scadenze: settimana del 15 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 15/06/2026

Appuntamenti:

Stati Generali della Space Economy 2026 - Potenza - L'evento, promosso dall'Intergruppo Parlamentare per la Space Economy (IPSE) e organizzata da Inrete - Relazioni Istituzionali e Comunicazione, dal titolo "Regioni,Distretti aerospaziali,opportunità cross-industry e partenariati pubblico-privati", riunisce istituzioni, imprese e mondo della ricerca per discutere le prospettive della Space Economy e il ruolo dell'Italia nel settore aerospaziale. L'edizione 2026 inaugura il nuovo format itinerante della manifestazione. Interviene, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso (in videocollegamento) (da domenica 14/06/2026 a lunedì 15/06/2026)

Banca d'Italia - Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica, fabbisogno e debito

UE - Consiglio "Affari esteri" - Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sulla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e sulla situazione in Medio Oriente alla luce degli ultimi sviluppi. I ministri discuteranno anche delle relazioni UE-Cina. Il Consiglio sarà preceduto da uno scambio informale durante la colazione con il ministro degli Affari esteri armeno Ararat Mirzoyan

Consiglio di associazione UE-Egitto - Lussemburgo - 11ª riunione del consiglio di associazione tra l'Unione europea e l'Egitto. La riunione sarà copresieduta dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas e dal ministro degli Affari esteri dell'Egitto Badr Abdelatty, che guiderà la delegazione egiziana. La commissaria per il Mediterraneo Dubravka Šuica rappresenterà la Commissione europea

Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 15/06/2026 a martedì 16/06/2026)

8ª plenaria di Banco dell'Energia - CCIAA, Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano - 10 anni di impegno contro la povertà energetica - Presentazione nuovi dati IPSOS. Intervengono, tra gli altri, Rita Carisano (DG LUISS), Roberto Tasca (Presidente A2A e Fondazione Banco dell'energia), Luca Dal Fabbro (Presidente Iren), Massimiliano Geoli (Segretario Generale Croce Rossa Italiana), Nicola Monti (AD Edison e Vicepresidente Fondazione Banco dell'energia) e Paolo Gentiloni

Banca d'Italia - Bologna - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia dell' Emilia-Romagna" - Pubblicazione ore 12:00 - Presentazione pubblica ore 15:30

Banca d'Italia - Napoli - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Campania". Pubblicazione ore 13:00 - Presentazione pubblica ore 15:30 - All'evento di presentazione del rapporto partecipa la Vice Direttore Generale Chiara Scotti

Vertice G7, Evian (Francia) - Vertice a presidenza francese, dei Capi di Stato e di Governo del G7, il gruppo delle principali economie industrializzate del mondo. Riunisce i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, oltre al Presidente del Consiglio Europeo e alla Presidente della Commissione Europea in rappresentanza dell'Unione Europea. Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da lunedì 15/06/2026 a mercoledì 17/06/2026)

27ª conferenza di adesione con il Montenegro - Lussemburgo - La riunione servirà a chiudere provvisoriamente i negoziati sui capitoli 2 (libera circolazione dei lavoratori) e 28 (tutela dei consumatori e della salute)

BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria

09:30 - ANEV - Giornata Mondiale del Vento - Roma, Auditorium GSE - In occasione della Giornata Mondiale del Vento 2026, ANEV ha organizzato un convegno dedicato al ruolo strategico dell'energia eolica nella transizione energetica del Paese, tra sicurezza, competitività e decarbonizzazione. L'incontro, alla presenza del Ministro Gilberto Pichetto Fratin, affronterà i temi della pianificazione energetica e territoriale, con focus su aree idonee, semplificazione autorizzativa e riduzione dei tempi di realizzazione, nel rispetto di ambiente, paesaggio e patrimonio culturale

11:15 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra il Primo Ministro del Giappone - Roma, Villa Doria Pamphilj - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Primo Ministro del Giappone, Sanae Takaichi

12:30 - Presentazione "Vespa Roma 2026 - 80 years of an icon" - Roma, Campidoglio - Conferenza stampa di presentazione dell'evento Vespa Roma 2026 - 80 years of an icon. Interviene il presidente esecutivo di Piaggio, Matteo Colaninno

15:00 - Attività di Governo - Ministro Urso, Tavolo Electrolux - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo Electrolux. Previsto un girotavolo per gli operatori

18:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra i sindacati metalmeccanici di Taranto sulla vertenza ex Ilva. Previsto un girotavolo per gli operatori

20:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

Espe - Assemblea: Bilancio

Neurosoft - Assemblea: Bilancio

Piquadro - CDA: Bilancio

Promotica - Assemblea: Bilancio

Risanamento - CDA: Bilancio

Simone - Assemblea: Bilancio

Vne - Assemblea: Bilancio



Martedì 16/06/2026

Appuntamenti:

Vertice G7, Evian (Francia) - Vertice a presidenza francese, dei Capi di Stato e di Governo del G7, il gruppo delle principali economie industrializzate del mondo. Riunisce i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, oltre al Presidente del Consiglio Europeo e alla Presidente della Commissione Europea in rappresentanza dell'Unione Europea. Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da lunedì 15/06/2026 a mercoledì 17/06/2026)

Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 15/06/2026 a martedì 16/06/2026)

UE - Consiglio "Affari generali" - Lussemburgo - I ministri prepareranno il Consiglio europeo di giugno, discutendo il progetto di conclusioni. Affronteranno anche il nuovo quadro finanziario pluriennale 2028-2034, con un dibattito e l'adozione di orientamenti parziali su alcuni pilastri. Si concentreranno poi sul semestre europeo e riceveranno aggiornamenti sullo Stato di diritto in Ungheria. Approveranno poi il programma di lavoro per i prossimi 18 mesi e valuteranno i progressi sulla semplificazione normativa

Comitato per le politiche macroprudenziali - Roma - Si riunisce per la prima volta nel corso del 2026 il Comitato per le politiche macroprudenziali, composto dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, e dai presidenti di Consob, Covip e Ivass; alle sedute partecipa il Direttore Generale del Tesoro

Reuters NEXT Europe - Londra - L'evento riunisce leader istituzionali, manager e innovatori per discutere le principali sfide economiche e geopolitiche dell’Europa. L’evento affronta temi chiave quali competitività, intelligenza artificiale, energia, finanza e trasformazione digitale. Tra i partecipanti, Nadia Calviño, Philip Lane e dirigenti di aziende quali Vodafone, Warner Music Group e Reckitt

BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Banca d'Italia - Genova - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Liguria" - Pubblicazione ore 12:00 - Presentazione pubblica ore 15:00

UE - Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (Salute) - I ministri della Salute cercheranno di trovare un accordo sulla posizione negoziale per una direttiva collegata all'atto europeo sulle biotecnologie, che aggiorna le norme sui microrganismi geneticamente modificati e sul trattamento degli organi. La presidenza cipriota presenterà i progressi sulla revisione delle norme sui dispositivi medici e diagnostici in vitro. Tra le "Varie", i ministri saranno informati sul recente focolaio di Ebola in Africa centrale

Banca d'Italia - Torino - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia del Piemonte" - Pubblicazione ore 11:00 - Presentazione pubblica ore 16:00

FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria

09:45 - Assarmatori Annual Meeting 2026 - Grand Hotel Parco dei Principi, Roma - Evento annuale di Assarmatori al quale interverranno, tra gli altri, Stefano Messina (Presidente di Assarmatori), i ministri Valditara, Pichetto Fratin, Urso e Musumeci, Raffaele Fitto (Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea) in videomessaggio, Giuseppe Berutti Bergotto (Capo di Stato Maggiore della Marina Militare), Marco Minniti (Presidente Fondazione Med-Or), Mariaceleste Lauro (CEO Gruppo Lauro e Board Member Assarmatori) e il Vice Ministro Edoardo Rixi

10:00 - Columbia Threadneedle Inv. - Ring the Bell in Borsa Italiana - Quotazione presso Borsa Italiana di 2 fondi ETF di Columbia Threadneedle Investments. L'evento verrà introdotto da Michaela Collet Jackson (Head of EMEA Distribution & Marketing di Columbia Threadneedle Investments), Christine Cantrell (Head of EMEA Active ETFs and Investment Trust Distribution di Columbia Threadneedle Investments) e Tommaso Tassi (Country Head Italia di Columbia Threadneedle Investments)

10:00 - Intermonte-Politecnico di Milano: Quotazione in Borsa e creazione di valore - Milano, uffici Intermonte - Presentazione del IX Quaderno di Ricerca di Intermonte "Quotazione in Borsa e creazione di valore: il percorso delle IPO vincenti a Piazza Affari. Analisi empirica sul periodo 2011–2025", realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano. Interverranno, Guglielmo Manetti (AD di Intermonte) e Giancarlo Giudici (Professore ordinario Politecnico di Milano School of Management e referente scientifico della Ricerca)

11:00 - Obiettivo Export: Imprese e Territori del Sud Italia Verso la Conferenza Nazionale dell’Export 2026 - Bari, Centro Congressi della Nuova Fiera del Levante - iniziativa, promossa dalla Farnesina e realizzata in collaborazione con ICE Agenzia, CDP, SACE e SIMEST, rappresenta la seconda delle tre tappe dedicate al Sud, Centro e Nord Italia, in preparazione della Conferenza Nazionale dell’Export 2026 che si svolgerà a Milano a dicembre. Discorso di apertura e inquadramento del Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani

11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà presente alla presentazione nazionale dell'Operazione "Mare e Laghi Sicuri 2026" della Guardia Costiera - Yacht Club (piazza Yacht Club Porto Rotondo, 1)

11:30 - Presentazione del Rapporto Annuale UIF sul 2025 - Roma, Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi - Il Direttore della UIF (Unità di Informazione Finanziaria), Enzo Serata, presenta il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'Unità nel 2025

12:00 - Mastercard Innovation Forum 2026 - Milano, Palazzo del Ghiaccio - Evento annuale dedicato all'innovazione e ai nuovi trend del digitale

16:30 - XI DLA Piper Tax Day - Sede di Roma - Appuntamento annuale di riferimento per il mondo fiscale e istituzionale organizzato dallo Studio legale internazionale DLA Piper, dedicato ai principali temi di attualità in ambito di fiscalità domestica ed internazionale. Tra gli interventi, Elyssa Kutner, Partner, Head of customs and trade, DLA Piper US, Giacomo Soldani, Head of Tax, EssilorLuxottica, Nicoletta Savini, Group Head of Tax, TIM, Giuseppe Zingaro, Head of Group Tax Affairs, Unicredit e Alessandro Bucchieri, Global Head of Tax, Enel

17:30 - Assemblea pubblica FEduF 2026 - Roma, Scuderie di Palazzo Altieri - L'assemblea FEduF (Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio) dal titolo "Educazione finanziaria nella complessità dei nuovi scenari" è il 6° grande appuntamento annuale organizzato dalla fondazione, dedicato al mondo bancario, agli stakeholder istituzionali, alle Associazioni dei Consumatori, agli Enti del terzo settore e a docenti e cittadini interessati ad approfondire il tema dell'educazione finanziaria. Intervengono, tra gli altri, Stefano Lucchini (Presidente FEduF) e Antonio Patuelli (Presidente ABI)

18:30 - Presentazione del primo marketplace dei servizi alberghieri: DayBreakHotels - Roma, Terrazza dell'A.Roma Lifestyle Hotel - Aperitivo dedicato alla presentazione del primo marketplace italiano dei servizi alberghieri in day use. Presentazione dei nuovi servizi e speech di Simon Botto, CEO di DayBreakHotels

Aziende:

BFF Bank - Assemblea: Bilancio

Doxee - Appuntamento: Presentazione del Business Plan 2026-2028 alle ore 11:00, presso Spazio Solferino, Milano

Gas Plus - Assemblea: Bilancio



Mercoledì 17/06/2026

Appuntamenti:

Vertice G7, Evian (Francia) - Vertice a presidenza francese, dei Capi di Stato e di Governo del G7, il gruppo delle principali economie industrializzate del mondo. Riunisce i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, oltre al Presidente del Consiglio Europeo e alla Presidente della Commissione Europea in rappresentanza dell'Unione Europea. Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da lunedì 15/06/2026 a mercoledì 17/06/2026)

XIX Vertice COTEC Europa - Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore - Fondazione Cini - Summit internazionale organizzato dalle COTEC di Italia, Portogallo e Spagna. Parteciperanno il Presidente Mattarella, il Re di Spagna e il Presidente del Portogallo quali Presidenti Onorari delle tre COTEC dei rispettivi Paesi. Il tema individuato è "Ripensare il lavoro dell'era dell'intelligenza artificiale: trasformazione, opportunità e governance". L'incontro sarà, come ogni anno, occasione di confronto tra leader aziendali, accademici e politici. Speech di Christine Lagarde (da mercoledì 17/06/2026 a giovedì 18/06/2026)

FII PRIORITY Europe 2026 - Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, Roma - Summit organizzato da Future Investment Initiative Institute (FII) dal titolo "Europe Reimagined: Capital, Sovereignty & Strategic Autonomy". Il vertice riunisce investitori, politici, innovatori e leader aziendali per valutare come gli investimenti possano aumentare la competitività a lungo termine dell'Europa nei settori energetico, tecnologico, della sicurezza, finanziario e della trasformazione industriale. Tra i relatori, il ministro Urso, il Ministro del Turismo dell'Arabia Saudita, il Primo Ministro albanese, il Presidente di FII Institute, il CEO di UniCredit, il CFO del Nasdaq, il Vicepresidente della BEI, il Sottosegretario di Stato USA per gli Affari Economici, Casa Bianca e il Presidente Esecutivo, Global Private Bank Presidente Globale, Investment Banking, JPMorgan Chase & Co (da mercoledì 17/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Banca d'Italia - Ancona - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia delle Marche" - Pubblicazione ore 11:00 - Presentazione pubblica ore 11:00

Banca d'Italia - Milano - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Lombardia" - Presentazione pubblica ore 10:00

Banca d'Italia - Venezia - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia del Veneto" - Pubblicazione ore 11:00 - Presentazione pubblica ore 16:00

IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

FOMC - Conferenza stampa di Kevin Warsh

Feuromed - "Quo vadis Urbs 2026" - Parlamento Europeo, Sala Europa, Roma - Le città sono oggi il vero motore dello sviluppo economico, sociale e democratico. L'evento si propone come uno spazio di confronto tra amministratori, esperti, imprese e società civile per discutere su come rendere le città più governabili, sostenibili e attrattive. Tra gli interventi, Carlo Corazza (Direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia), i ministri Alberti Casellati, Roccella, Zangrillo, Pichetto Fratin, i vicepresidenti della Camera Mulé e Rampelli, Pietro Salini (CEO Webulid) e Claudia Cattani (Presidente BNL BNP Paribas) (da mercoledì 17/06/2026 a giovedì 18/06/2026)

08:15 - Camera dei Deputati - Semplificazione amministrativa, audizione Busia - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per la semplificazione, in merito all'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi, svolge l'audizione di Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

08:30 - Camera dei Deputati - Missioni internazionali, audizione Portolano - Montecitorio - Le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato svolgono l’audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, nell’ambito dell’esame delle deliberazioni del Governo sulla partecipazione dell’Italia a nuove missioni internazionali per il 2026 e sulla proroga delle missioni in corso, alla luce della relazione sullo stato delle operazioni e delle attività di cooperazione allo sviluppo a sostegno della pace e della stabilizzazione

09:00 - ESG Business Conference - Milano, Palazzo Giureconsulti - 11ª edizione dell'evento di riferimento per professionisti del settore che quest'anno è dedicata alla "Nuova narrativa ESG", con focus sul passaggio da un approccio di compliance a uno strategico. Al centro il tema della credibilità, con contributi come il Trust Barometer 2026 di Edelman, e la presentazione dell’ESG Identity Corporate Index, che misura l'integrazione della sostenibilità nelle strategie aziendali

09:45 - Acqua Summit 2026 - Roma, Museo dell'Ara Pacis - Evento del Sole 24 Ore per richiamare l'attenzione sull'acqua come bene prezioso da proteggere. Si discuterà di investimenti infrastrutturali e finanziari per il rinnovo delle reti e degli impianti, politiche di adattamento al cambiamento climatico, digitalizzazione del servizio idrico integrato e strumenti di monitoraggio avanzato. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, il Presidente di ARERA, la Direttrice generale di Utilitalia, la CEO di SUEZ Italia, la Vicepresidente della BEI

10:00 - Confindustria - "Accelerare la Crescita - Fisco e Finanza leve di sviluppo" - Roma, sede di Confindustria - Evento di confronto tra Istituzioni, imprese e finanza sul ruolo strategico del fisco e degli strumenti finanziari nel sostenere gli investimenti e la crescita. Al centro del dibattito: accesso ai capitali, patrimonializzazione, semplificazione normativa e mobilitazione del risparmio privato. Tra gli interventi, Angelo Camilli (Vice Presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco), Stefano Firpo (DG Assonime), Fabrizio Testa (AD Borsa Italiana), Ferruccio Ferranti (AD Mediocredito Centrale), Emanuele Levi (AD CDP Venture Capital), il Vice Ministro Leo e il Sottosegretario di Stato Freni

10:30 - EDUNext. Nuovi scenari per l'Education e le competenze nell’era dell’AI - Roma, The Dome, Campus LUISS - Presentazione del nuovo Report dell'Osservatorio Look4ward organizzato da Intesa Sanpaolo e Luiss, incentrato sull'impatto dell'intelligenza artificiale sui modelli formativi e sul mercato del lavoro. Tra gli interventi, Paolo Boccardelli, Rettore Luiss, Gregorio De Felice, Chief Economist, Intesa Sanpaolo, Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato, Microsoft Italia e Riccardo Di Stefano, Vice Presidente per l'Education e l'Open Innovation, Confindustria

13:45 - Camera dei Deputati - Stellantis, audizione Filosa - Sala del Mappamondo di Montecitorio - Le Commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato svolgono l'audizione dell'Amministratore delegato del gruppo Stellantis, Antonio Filosa, sulla produzione automobilistica del gruppo in Italia

15:00 - Camera dei Deputati - Quadro finanziario UE, audizione Cavallari - Aula della Commissione Bilancio della Camera - Le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE di Camera e Senato svolgono l'audizione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034

15:00 - "ETS per l’Italia: competitività, sicurezza, prospettive" - Camera dei deputati - Evento organizzato da ECCO, il think tank italiano per il clima, che riunirà decisori politici, rappresentanti del mondo dell’impresa e delle istituzioni ed esperti per un confronto sulle principali implicazioni dell’ETS per l’industria italiana, il settore energetico, la finanza pubblica e la sicurezza geopolitica del Paese. Partecipano, tra gli altri, Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei deputati, Matteo Leonardi, Cofondatore e Direttore Esecutivo ECCO, Marco Ravazzolo, Direttore Politiche per l'Ambiente, l'Energia, e la Mobilità di Confindustria e Giuseppe Argirò, AD di CVA

15:00 - Question time - Ministro Urso - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati

Aziende:

Iveco - Assemblea: Discussione Annual Report 2025 (inclusa approvazione bilancio), esonero da responsabilità dei componenti del Board, rinomina dei Directors, conferma revisore indipendente e rinnovo utorizzazioni all'emissione di nuove azioni e al riacquisto di common shares, quali già esistenti - Amsterdam ore 10.30

OVS - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive



Giovedì 18/06/2026

Appuntamenti:

Feuromed - "Quo vadis Urbs 2026" - Parlamento Europeo, Sala Europa, Roma - Le città sono oggi il vero motore dello sviluppo economico, sociale e democratico. L'evento si propone come uno spazio di confronto tra amministratori, esperti, imprese e società civile per discutere su come rendere le città più governabili, sostenibili e attrattive. Tra gli interventi, Carlo Corazza (Direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia), i ministri Alberti Casellati, Roccella, Zangrillo, Pichetto Fratin, i vicepresidenti della Camera Mulé e Rampelli, Pietro Salini (CEO Webulid) e Claudia Cattani (Presidente BNL BNP Paribas) (da mercoledì 17/06/2026 a giovedì 18/06/2026)

XIX Vertice COTEC Europa - Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore - Fondazione Cini - Summit internazionale organizzato dalle COTEC di Italia, Portogallo e Spagna. Parteciperanno il Presidente Mattarella, il Re di Spagna e il Presidente del Portogallo quali Presidenti Onorari delle tre COTEC dei rispettivi Paesi. Il tema individuato è "Ripensare il lavoro dell'era dell'intelligenza artificiale: trasformazione, opportunità e governance". L'incontro sarà, come ogni anno, occasione di confronto tra leader aziendali, accademici e politici. Speech di Christine Lagarde (da mercoledì 17/06/2026 a giovedì 18/06/2026)

FII PRIORITY Europe 2026 - Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, Roma - Summit organizzato da Future Investment Initiative Institute (FII) dal titolo "Europe Reimagined: Capital, Sovereignty & Strategic Autonomy". Il vertice riunisce investitori, politici, innovatori e leader aziendali per valutare come gli investimenti possano aumentare la competitività a lungo termine dell'Europa nei settori energetico, tecnologico, della sicurezza, finanziario e della trasformazione industriale. Tra i relatori, il ministro Urso, il Ministro del Turismo dell'Arabia Saudita, il Primo Ministro albanese, il Presidente di FII Institute, il CEO di UniCredit, il CFO del Nasdaq, il Vicepresidente della BEI, il Sottosegretario di Stato USA per gli Affari Economici, Casa Bianca e il Presidente Esecutivo, Global Private Bank Presidente Globale, Investment Banking, JPMorgan Chase & Co (da mercoledì 17/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

Consiglio europeo - Bruxelles - I leader dell'UE discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, prossimo quadro finanziario pluriennale, sfide economiche globali, difesa e sicurezza europee, migrazione, droghe illecite e altri punti. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da giovedì 18/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

ABI - D&I IN FINANCE

Research Conference on Monetary Policy - Roma, Banca d'Italia - La Banca d'Italia organizza la sua seconda edizione della Research Conference on Monetary Policy, che riunirà economisti del mondo accademico e delle banche centrali per discutere le principali sfide legate alla conduzione della politica monetaria (da giovedì 18/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero

09:00 - Agrifood Forum 2026 - Roma, Palazzo della Valle - Iniziativa promossa da Rinnovabili in partnership con Confagricoltura dal titolo "Energia che vale: meno costi, meno rischi, più sostenibilità per la filiera agricola italiana". Istituzioni, imprese, stakeholder e mondo della ricerca si confronteranno sulle sfide energetiche che stanno ridefinendo il futuro dell'agroalimentare. Tra gli ospiti, il ministro Francesco Lollobrigida, il viceministro Vannia Gava, l'AD di RSE Franco Cotana e il direttore Rinnovabili, Mauro Spagnolo

09:30 - Stati Generali dei Trasporti e della Logistica 2026 - Roma, Auditorium della Tecnica - Evento di Confindustria dal titolo "Muovere, Connettere, Crescere: visione e strategia per un’Italia al centro dell’Europa" per discutere tra istituzioni, imprese e stakeholder sui temi della competitività industriale, della mobilità delle merci e delle persone, delle infrastrutture strategiche, dell'innovazione tecnologica e del ruolo della logistica come fattore di crescita economica e coesione territoriale. Intervengono, tra gli altri, Antonio Tajani, Leopoldo Destro (Vicepresidente Confindustria per i Trasporti, la Logistica e e l'Industria del Turismo), Lorenzo Barbo (AD Amazon Italia Logistica), Claudio Andrea Gemme (AD ANAS) e Aldo Isi (AD RFI)

09:45 - D&I in Finance 2026 - Roma Eventi, Piazza di Spagna - 4ª edizione dell'evento promosso da ABI e organizzato da ABIEventi "Includere per crescere", sui temi della diversità, dell'inclusione e dell'accessibilità in banca. Interverranno, tra gli altri, Paola Severino, Presidente Luiss School of Law e Marco Elio Rottigni, Direttore Generale ABI

10:00 - Edison - "Futuro in Corso - Le scelte di oggi. L'energia di domani" - Galleria del Cardinale Colonna, Roma - Appuntamento annuale dedicato al dialogo sui temi della sostenibilità e del ruolo di Edison come leader responsabile nella transizione energetica. Dialoghi di Sostenibilità e Presentazione della Relazione 2025

10:30 - Directa Summit 2026 - Milano, Superstudio Più - Evento-live dedicato agli investitori, organizzato da Directa Sim. Attesi creator, imprenditori, manager, economisti e personalità del mondo dello sport, della tecnologia e dei media, tra cui Fabrizio Testa, CEO di Borsa Italiana, Cristina Scocchia, CEO llly Caffè, Barbara Cominelli, CEO di Spindox, Lorenzo Greco, CEO di Cegeka, Timo Toegens, MD di BlackRock, Azzurra Rinaldi, economista e Co-Founder/CFO di Equonomics

10:30 - IVASS - Presentazione della Relazione sull'attività svolta nell'anno 2025 - Roma, Centro Carlo Azeglio Ciampi - Il Presidente dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Paolo Angelini, presenta le sue Considerazioni in occasione della pubblicazione della Relazione Annuale sull'attività svolta dall'Istituto nel 2025

10:30 - Confindustria Assoimmobiliare - Assemblea 2026 - Roma, Scuderie di Palazzo Altieri - Evento dal titolo "Rigenerare il Paese. L'impatto del Real Estate sullo sviluppo economico". Presentazione della ricerca dell'Istituto Bruno Leoni "Le città che cambiano. Il ruolo del settore immobiliare", focalizzata sulla dimensione economica e sociale del Real Estate e del mercato immobiliare. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Confindustria Assoimmobiliare Davide Albertini Petroni, i ministri Urso e Pichetto Fratin, Edoardo Rixi, Antonio Misiani, Marco Osnato e Emanuele Orsini

12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all’assemblea annuale di AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane

13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

13:30 - Senato - Audizione Ministro Giorgetti - Audizione del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti al Senato sul sistema bancario

15:30 - Assemblea Generale Assomac 2026 - Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo - L'Assemblea Generale di Assomac "Competitività della filiera nello scenario globale" sarà un momento di confronto sui principali temi di attualità per il comparto, che vedrà la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, industriale, accademico e finanziario



Venerdì 19/06/2026

Appuntamenti:

FII PRIORITY Europe 2026 - Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, Roma - Summit organizzato da Future Investment Initiative Institute (FII) dal titolo "Europe Reimagined: Capital, Sovereignty & Strategic Autonomy". Il vertice riunisce investitori, politici, innovatori e leader aziendali per valutare come gli investimenti possano aumentare la competitività a lungo termine dell'Europa nei settori energetico, tecnologico, della sicurezza, finanziario e della trasformazione industriale. Tra i relatori, il ministro Urso, il Ministro del Turismo dell'Arabia Saudita, il Primo Ministro albanese, il Presidente di FII Institute, il CEO di UniCredit, il CFO del Nasdaq, il Vicepresidente della BEI, il Sottosegretario di Stato USA per gli Affari Economici, Casa Bianca e il Presidente Esecutivo, Global Private Bank Presidente Globale, Investment Banking, JPMorgan Chase & Co (da mercoledì 17/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

Consiglio europeo - Bruxelles - I leader dell'UE discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, prossimo quadro finanziario pluriennale, sfide economiche globali, difesa e sicurezza europee, migrazione, droghe illecite e altri punti. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da giovedì 18/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

Research Conference on Monetary Policy - Roma, Banca d'Italia - La Banca d'Italia organizza la sua seconda edizione della Research Conference on Monetary Policy, che riunirà economisti del mondo accademico e delle banche centrali per discutere le principali sfide legate alla conduzione della politica monetaria (da giovedì 18/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 27 e 28 aprile 2026

08:00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

09:15 - Macro Migration Workshop della Banca d'Italia - La terza edizione del Workshop on the Macroeconomic Implications of Migration si terrà presso la Banca d'Italia, a Roma. L'evento offre l'opportunità di presentare lavori accademici che analizzano l'impatto delle migrazioni su diversi ambiti dell'economia, tra cui la crescita di lungo periodo, l'andamento dei prezzi delle case, il mercato del lavoro e la finanza pubblica

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla terza edizione della Conferenza internazionale su Intelligenza artificiale, Etica e Governance Aziendale 2026

Borsa:

Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB e FTSE Italia PIR Mid Cap TR; Scadenza futures su dividendi e su FTSE MIB Div

Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività

Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i

Aziende:

Simone - Assemblea: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```