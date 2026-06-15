Fox acquisirà Roku con un accordo da 22 miliardi di dollari

(Teleborsa) - La piattaforma di streaming Roku ha accettato di essere acquisita da Fox in un accordo in contanti e azioni del valore di 22 miliardi di dollari. L'annuncio arriva dopo che il titolo di Roku è balzato del 20,1% venerdì, quando Bloomberg ha riportato che la società aveva avviato trattative con una società di media per una potenziale vendita.



Secondo i termini dell'accordo, Fox pagherà 96 dollari in contanti e 0,9693 azioni di Classe A per ogni azione Roku in circolazione. L'accordo valuta le azioni Roku a 160 dollari ciascuna, ovvero l'11,4% in più rispetto al prezzo di chiusura di venerdì di 143,66 dollari.



Intanto, a poco meno di mezz'ora dall'avvio della nuova seduta di Wall Street, Roku viaggia in rialzo dell'1% nel pre-market, avvicinandosi al massimo degli ultimi quattro anni, mentre Fox lascia sul terreno oltre il 14%.



Needham ha alzato il proprio obiettivo di prezzo sulle azioni di Roku a 170 dollari da 140 dollari, confermando al contempo il rating Buy sul titolo.



“Questo è un momento cruciale per FOX e una naturale estensione della strategia mirata e ponderata che stiamo portando avanti da quasi un decennio. Nel 2019, abbiamo riorientato l'azienda verso le notizie e lo sport in diretta. Nel 2020, abbiamo acquisito Tubi e, sotto la nostra guida, è diventata una delle aziende di streaming di maggior successo. Oggi, compiamo il passo successivo: unire il portfolio di contenuti live più prezioso nel settore del consumo video con la principale piattaforma di streaming attraverso cui gli americani li guardano", ha dichiarato Lachlan K. Murdoch, Presidente e AD di Fox. "Questa combinazione trasformerà il raggio d'azione della nostra azienda in settori verticali ad alta crescita e determinerà un cambiamento radicale nel nostro profilo di crescita complessivo. E stiamo realizzando questa acquisizione da una posizione di solidità finanziaria, mantenendo il nostro bilancio con rating di investimento e garantendo ai nostri azionisti un programma ininterrotto di restituzione del capitale sotto forma di riacquisto di azioni proprie e dividendi. Roku è stata pioniera della TV in streaming e l'ha trasformata in una piattaforma CTV leader. Insieme, intendiamo guidarne il prossimo capitolo".



“Negli ultimi due decenni, abbiamo trasformato Roku nella piattaforma di streaming TV leader del settore, raggiungendo oltre 100 milioni di famiglie in tutto il mondo e ridefinendo il modo in cui le persone scoprono e fruiscono dell'intrattenimento. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che il nostro team ha costruito e la fusione con FOX rappresenta un'opportunità straordinaria per accelerare la nostra visione, crescere più rapidamente e innovare in modo più incisivo a beneficio di spettatori, partner e inserzionisti", ha affermato Anthony Wood, Presidente e AD di Roku. "Per questo motivo, il nostro Consiglio di Amministrazione, al termine del processo di revisione strategica, ha stabilito all'unanimità che questa transazione offre un premio significativo agli azionisti di Roku, dando loro al contempo l'opportunità di partecipare all'interessante potenziale di crescita futura della società combinata. Sono entusiasta di ciò che realizzeremo insieme.”

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