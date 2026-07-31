Nusco, ricavi primo semestre salgono a 25,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Nusco , società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi consolidati pari a 25,9 milioni di euro (in crescita rispetto a 25,1 milioni al 30 giugno 2025), di cui 11,8 generati da Pinum Doors & Windows e 1,9 generati da Nusco Immobili Industriali. Inoltre, sempre al 30 giugno 2026 anche il portafoglio ordini (backlog) del Gruppo da evadere risulta essere in crescita arrivando a 23,2 milioni (15,5 milioni al 30 giugno 2025), di cui 12,7 relativi alla Pinum Doors & Windows (9,3 milioni al 30 giugno 2025).



"La crescita significativa del portafoglio ordini rappresenta la conferma del percorso di sviluppo intrapreso, beneficiando in modo significativo delle integrazioni realizzate nell'ambito della nostra strategia di evoluzione industriale e patrimoniale - ha commentato Guerino Vassalluzzo, AD di Nusco - Questo andamento conferma la validità del modello integrato che stiamo costruendo, capace di unire il core business manifatturiero a un patrimonio immobiliare solido e diversificato. Continueremo a lavorare con determinazione per consolidare questi risultati e generare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder nel medio-lungo periodo".



Separatamente, l'assemblea degli azionisti di Nusco ha approvato in seduta straordinaria l’acquisizione di Erreggi, società con sede in San Demetrio Corone (CS), attiva principalmente nel settore della fabbricazione e del commercio all’ingrosso e al dettaglio di porte, finestre e telai nonché di chiusure tecniche e sistemi oscuranti in alluminio



In particolare, Nusco ha finalizzato l’acquisizione della partecipazione pari al 51% del capitale sociale di Erreggi, detenuta da Greta Rago, tramite un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, pari a 522 mila euro, incluso sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di nuove 386.667 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da offrire in sottoscrizione alla venditrice, mediante conferimento in natura della partecipazione. Il restante 49% del capitale di Erreggi continuerà a essere detenuto da Greta Rago.

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