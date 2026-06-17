Apre in leggero rialzo Wall Street, focus su Fed e Medio Oriente

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,32%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, incolore l' S&P-500 , che continua la seduta a 7.524 punti, sui livelli della vigilia.



In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,62%); sulla parità l' S&P 100 (+0,1%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+0,97%), beni industriali (+0,88%) e finanziario (+0,61%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni (-1,69%), beni di consumo per l'ufficio (-0,85%) e energia (-0,82%).



Focus degli investitori sulla decisione della Fed e i dettagli dell'accordo di pace in Medio Oriente. Oggi si conclude infatti la riunione del FOMC, con i tassi attesi che con ogni probabilità resteranno fermi al 3,5%-3,75% nella prima decisione guidata dal nuovo presidente Kevin Warsh, considerato in equilibrio tra le pressioni della Casa Bianca per tagli aggressivi e i rischi inflazionistici legati allo shock petrolifero.



Sul fronte mediorientale, emergono i dettagli dell'accordo USA-Iran in 14 punti: cessate il fuoco permanente anche in Libano, fine del blocco navale americano, riapertura dello Stretto di Hormuz, esenzioni immediate per le esportazioni di petrolio iraniano e un piano di ricostruzione regionale da circa 300 miliardi di dollari, in cambio della rinuncia iraniana al programma nucleare. Il petrolio Brent ha interrotto il calo, risalendo a 79,94 dollari al barile (+1,2%), dopo essere sceso sotto gli 80 dollari martedì per la prima volta da marzo.



SpaceX ha guadagnato un altro 4% in apertura, dopo aver superato martedì la capitalizzazione di Amazon e brevemente quella di Microsoft , arrivando a circa 2.650 miliardi di dollari, +50% dal prezzo IPO in appena quattro sedute.



Infine, sul fronte macroeconomico, le vendite al dettaglio USA di maggio sono salite dello 0,9% mensile, ben oltre le attese (+0,5%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Caterpillar (+1,59%), JP Morgan (+1,13%), Goldman Sachs (+0,77%) e Apple (+0,61%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su IBM , che continua la seduta con -2,30%.



Calo deciso per Salesforce , che segna un -2,1%.



Sotto pressione Microsoft , con un forte ribasso dell'1,64%.



Sottotono Verizon Communication che mostra una limatura dell'1,44%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Applied Materials (+7,01%), Lam Research (+5,45%), Western Digital (+5,21%) e ASML Holding (+5,19%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Cognizant Technology Solutions , che ottiene -3,10%.



Soffre Workday , che evidenzia una perdita del 2,68%.



Preda dei venditori Adobe Systems , con un decremento del 2,62%.



Si concentrano le vendite su Autodesk , che soffre un calo del 2,40%.

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