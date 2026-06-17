Borse europee caute in attesa della Fed. In rosso l'automotive dopo profit warning BWM

(Teleborsa) - Seduta cauta per le Borse europee, dopo i rialzi di ieri
, in attesa dell'appuntamento più importante della settimana, ovvero la prima riunione della Federal Reserve statunitense sotto la guida di Kevin Warsh
. Sebbene ci si aspetti ampiamente che i tassi rimangano invariati, tra il 3,50% e il 3,75%, la posta in gioco va chiaramente oltre la decisione stessa e gli analisti si aspettano un cambio di tono rispetto al passato. Inoltre, le nuove proiezioni del dot plot dovrebbero mostrare stime di inflazione più elevate, mentre crescita e disoccupazione resterebbero sostanzialmente stabili. "Warsh sembrerebbe inoltre intenzionato a ridurre il peso della forward guidance e delle indicazioni preventive al mercato (tenere le carte coperte), privilegiando maggiore flessibilità nelle decisioni (meno risposte passive e più proattive) - commentano gli strategist di Intesa Sanpaolo
- Nel complesso, il messaggio centrale atteso è che la Fed può permettersi di attendere prima di modificare nuovamente la politica monetaria, in un contesto caratterizzato da elevata incertezza".
Oggi in Europa l'attenzione è sul settore automotive
, dopo che ieri sera BMW ha rivisto al ribasso le sue previsioni di redditività
per quest'anno e ha intensificato il programma di riduzione dei costi, segnalando un peggioramento della domanda in Cina e il clima negativo derivante dalla guerra in Medio Oriente. Nello stesso comparto, Volkswagen
riduce la produzione presso il suo stabilimento di Osnabruck (Germania), mentre Renault
e Thales
collaborano per incrementare la produzione di droni sovrani in Francia.
Sul fronte geopolitico
, ieri è emerso
che venerdì si terrà presso la località turistica di Burgenstock, vicino a Lucerna (Svizzera), la cerimonia di firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran
che intende mettere fine definitivamente alla guerra in Medio Oriente dopo i fragili cessate il fuoco degli scorsi mesi. L'accordo lascia aperti importanti interrogativi, anche se alcuni dettagli sono trapelati: il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che l'accordo escluderà Teheran dal dotarsi di armi nucleari, mentre un funzionario statunitense ha dichiarato che consentirà all'Iran di vendere petrolio al momento della firma.
Per quanto riguarda i dati macroeconomici
, l'inflazione
nel Regno Unito
si è inaspettatamente attestata
al 2,8% a maggio, invariata rispetto al minimo di 13 mesi raggiunto ad aprile, secondo dati pubblicati il giorno prima dell'annuncio della prossima decisione sui tassi d'interesse da parte della Banca d'Inghilterra. Gli analisti si aspettavano un aumento al 3%.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,161. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.328,4 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) (-1,52%), che ha toccato 74,89 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +69 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,61%. Tra i mercati del Vecchio Continente
pensosa Francoforte
, con un calo frazionale dello 0,35%, ferma Londra
, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi
, che resta incollata sui livelli della vigilia. Piazza Affari
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 55.240 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,33%); con analoga direzione, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,2%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, seduta senza slancio per Banco BPM
, che riflette un moderato aumento dell'1,43%. Piccolo passo in avanti per Leonardo
, che mostra un progresso dell'1,39%. Composta Unicredit
, che cresce di un modesto +1,35%. Performance buona per Azimut
, che mostra un moderato rialzo dello 0,92%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI
, che ottiene -1,91%. Spicca la prestazione negativa di Stellantis
, che scende dell'1,86%. Tentenna Avio
, con un modesto ribasso dell'1,01%. Giornata fiacca per Snam
, che segna un calo dello 0,97%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, BFF Bank
(+10,87%, Banco BPM valuta
l'acquisizione insieme ad Amco), Technoprobe
(+3,11%), D'Amico
(+2,31%) e Italmobiliare
(+1,34%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su NewPrinces
, che ottiene -1,81%. Brembo
scende dell'1,79%. Piccola perdita per Ascopiave
, che scambia con un -1,32%. Tentenna ERG
, che cede l'1,28%.