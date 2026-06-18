Wall Street in rialzo, proseguono i realizzi su SpaceX

(Teleborsa) - Andamento in rialzo per i listini statunitensi con il sentiment che beneficia dell'ottimismo sul fronte geopolitico, facendo passare in secondo piano i diversi segnali che hanno colto di sorpresa i mercati sulla direzione futura della politica monetaria della Federal Reserve. Il Dow Jones
è in rialzo dello 0,65%; sulla stessa linea, l'S&P-500
in aumento dello 0,77%.
Su di giri il Nasdaq 100
(+1,55%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,64%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni industriali
(+1,65%), informatica
(+1,61%) e utilities
(+0,56%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti energia
(-2,02%) e telecomunicazioni
(-0,62%).
I mercati guardano con fiducia alle questioni internazionali dopo la firma a distanza di un protocollo d'intesa tra il presidente USA Donald Trump e l'iraniano Massoud Pezeshkian
. In base all'accordo, Teheran promette di diluire il proprio uranio arricchito nell'ambito di futuri negoziati, in cambio della revoca delle sanzioni da parte di Washington.
Allo stesso tempo, gli investitori stanno metabolizzando quanto emerso ieri sera dalla Fed
che, come previsto, ha lasciato fermi i tassi d'interesse nella forchetta del 3,50%-3,75%. Inoltre, la banca ha consistentemente rivisto al rialzo le previsioni di inflazione per quest'anno (al 3,6%) e limato quelle di crescita economica (al 2,2%).
Quello che ha sorpreso sono state la brevità e l'essenzialità del comunicato, mentre al suo debutto il neopresidente, Kevin Warsh
, ha da un lato riaffermato con energia la determinazione di tutto il direttorio (Fomc) a perseguire la stabilità dei prezzi, sgomberando il campo dalle ipotesi di tagli ai tassi. Dall'altro ha annunciato l'avvio di una articolata revisione di diversi elementi chiave con cui viene analizzata e decisa la linea monetaria.
Dall'agenda macro, si rileva un calo delle richieste di sussidi alla disoccupazione negli USA
. Nella settimana al 13 giugno, i "claims" sono risultati pari a 226 mila unità, in diminuzione di 4 mila unità rispetto ai 230 mila della settimana precedente (riviste da 229 mila) ma leggermente superiori alle 225 mila stimate dagli analisti.
Inoltre, è migliorata nettamente l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia (Stati Uniti)
. A giugno, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly Fed) si è portato a +10,3 punti dai -0,4 di maggio. Il dato è inoltre superiore alle attese degli analisti, che indicavano un livello di 9,8 punti.
Sull'azionario, proseguono i realizzi su SpaceX
che oggi lascia sul terreno oltre il 5% dopo aver segnato ieri un -4,95% e un rally di oltre il 43% nelle prime tre sedute di quotazione sul Nasdaq.