Prevalgono le vendite a Tokyo

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di Tokyo
, che scambia con un calo dello 0,27% sul Nikkei 225
; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul mercato di Shenzhen
, che continua la giornata in forte calo dell'1,96%.
In moderato rialzo Hong Kong
(+0,52%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento Seul
(+3,5%).
Leggermente positivo Mumbai
(+0,65%); come pure, in frazionale progresso Sydney
(+0,23%).
Il sentiment si divide tra l'allentamento delle tensioni in Medio Oriente
e le persistenti preoccupazioni sulle valutazioni del settore tecnologico
, in scia al forte calo globale registrato dai titoli legati all'intelligenza artificiale.
Resta l'attenzione anche sulla politica monetaria
dopo i segnali restrittivi emersi da una sintesi delle opinioni
relative alla riunione della Banca del Giappone di giugno. Alcuni membri del comitato di politica monetaria della BOJ sembravano favorevoli a ulteriori aumenti dei tassi di interesse, in seguito alla decisione dell'istituto di portarli all'1,0% la scorsa settimana.
Dall'agenda macro, è risultata stabile la crescita
dei prezzi del settore servizi in Giappone a maggio
. Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica un incremento del 3,3%, come nel mese precedente (rivisto da +3%) e in linea al consensus. Su base mensile, il dato registra una variazione nulla dopo il +0,9% rivisto del mese precedente.
Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile -0,11%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato -0,04%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un timido -0,15%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,67%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,74%.