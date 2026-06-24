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Prevalgono le vendite a Tokyo

Commento, Finanza
Prevalgono le vendite a Tokyo
(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di Tokyo, che scambia con un calo dello 0,27% sul Nikkei 225; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul mercato di Shenzhen, che continua la giornata in forte calo dell'1,96%.

In moderato rialzo Hong Kong (+0,52%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento Seul (+3,5%).

Leggermente positivo Mumbai (+0,65%); come pure, in frazionale progresso Sydney (+0,23%).

Il sentiment si divide tra l'allentamento delle tensioni in Medio Oriente e le persistenti preoccupazioni sulle valutazioni del settore tecnologico, in scia al forte calo globale registrato dai titoli legati all'intelligenza artificiale.

Resta l'attenzione anche sulla politica monetaria dopo i segnali restrittivi emersi da una sintesi delle opinioni relative alla riunione della Banca del Giappone di giugno. Alcuni membri del comitato di politica monetaria della BOJ sembravano favorevoli a ulteriori aumenti dei tassi di interesse, in seguito alla decisione dell'istituto di portarli all'1,0% la scorsa settimana.

Dall'agenda macro, è risultata stabile la crescita dei prezzi del settore servizi in Giappone a maggio. Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica un incremento del 3,3%, come nel mese precedente (rivisto da +3%) e in linea al consensus. Su base mensile, il dato registra una variazione nulla dopo il +0,9% rivisto del mese precedente.

Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile -0,11%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato -0,04%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un timido -0,15%.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,67%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,74%.
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