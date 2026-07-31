Forti acquisti su Tokyo e Seul, volano SK Hynix e Samsung

(Teleborsa) - Seduta di acquisti sui listini asiatici con la rimonta dei grandi produttori di chip.



Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo , con il Nikkei 225 , che sta mettendo a segno un guadagno del 3,71%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, corre anche Shenzhen, che scambia a +3%.



Sotto la parità Hong Kong, che mostra un calo dello 0,22%; in netto miglioramento Seul (+17,04%).



Sui livelli della vigilia Mumbai (+0,06%); poco sopra la parità Sydney (+0,21%).



SK Hynix e Samsung Electronics guadagnano rispettivamente circa il 30 e il 27% ancora in scia ai conti mentre Taiwan Semiconductor Manufacturing avanza del 10%. Il tutto in un contesto che beneficia complessivamente del rinnovato ottimismo che il settore dell'intelligenza artificiale abbia ancora margini di crescita.



Parallelamente resta l'attenzione sulla politica monetaria con la Banca del Giappone che, come previsto, ha mantenuto il suo tasso di riferimento all'1%, dopo che il mese scorso l'istituto ha portato il costo del denaro al livello più alto dal 1995.



Nelle proiezioni economiche trimestrali, la banca centrale nipponica ha tagliato le proprie stime di crescita del PIL per quest'anno e il prossimo, prevedendo ora un'espansione dello 0,6% nel 2026. Inoltre, ha rivisto al ribasso le previsioni sull'inflazione, portandole dal 2,8% al 2,5%, citando gli effetti dei sussidi governativi.



Controllato progresso per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia in salita dello 0,58%. Sostanziale invarianza per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,19%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un moderato -0,16%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,8%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,71%.





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