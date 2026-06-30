Seduta di acquisti su Cina e Giappone

(Teleborsa) - Seduta perlopiù positiva per l'Asia con Tokyo
che guadagna l'1,52% sul Nikkei 225
; sulla stessa linea, balzo di Shenzhen
, che continua la giornata al 2,30%.
In ribasso Hong Kong
(-1,41%); balza in alto Seul
(+2,59%).
Sulla parità Mumbai
(-0,14%); sulla stessa linea, senza direzione Sydney
(-0,13%).
Il rally di Wall Street, trainato dalla tecnologia, si è esteso all'Asia, con gli investitori che sono tornati a scommettere che gli ingenti investimenti in intelligenza artificiale
continueranno a sostenere gli utili delle aziende AI.
Focalizzandosi sul fronte nipponico, la ministra delle Finanze Satsuki Katayama
ha intanto affermato che il Giappone risponderà in modo appropriato
agli sviluppi del mercato valutario
in qualsiasi momento, rimanendo in linea alle sue recenti dichiarazioni dopo che lo yen è scivolato ai minimi, rispetto al dollaro, dal 1986.
Dall'agenda macro, è risultata stabile la disoccupazione in Giappone di maggio confermandosi
, come previsto, al 2,5%.
Nello stesso mese e area, secondo la stima preliminare, l'indice della produzione industriale
ha registrato un incremento dello 0,5%
su base mensile, in linea ad aprile. Le stime degli analisti indicavano un +0,6%.
Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile -0,11%. Debole la giornata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un calo dello 0,31%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta in ribasso dello 0,27%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,68%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,73%.