Tokyo e Seul in forte rialzo, misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - La maggior parte delle Borse asiatiche ha interrotto una serie negativa di tre giorni, con i prezzi del petrolio in calo rispetto ai massimi di un mese a seguito degli sforzi di mediazione in Medio Oriente, anche se gli Houthi yemeniti (allineati con l'Iran) hanno annunciato l'imposizione di un blocco navale all'Arabia Saudita, una mossa che potrebbe ulteriormente interrompere le forniture energetiche, in un contesto di crescenti attacchi tra Stati Uniti e Iran. Inoltre, gli investitori sono in attesa di risultati trimestrali che metteranno alla prova il settore dell'intelligenza artificiale, attualmente sotto pressione.



Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo , che mostra un guadagno del 2,94% sul Nikkei 225 ; sulla stessa linea, in forte aumento Shenzhen, che avanza del 4,06%.



Senza direzione Hong Kong (+0,08%); in netto miglioramento Seul (+4,12%). In frazionale calo Mumbai (-0,29%); pressoché invariato Sydney (-0,07%).



Appiattita la performance dell' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un modesto +0,05%. Sostanziale invarianza per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un moderato +0,05%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,74%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,73%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Mercoledì 22/07/2026

01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -120 Mld ¥; preced. -378,7 Mld ¥)



Venerdì 24/07/2026

01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,5%)

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 55 punti; preced. 54,8 punti).

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