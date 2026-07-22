Borse asiatiche miste, Tokyo e Seul provano a sfruttare il rimbalzo di Wall Street sul tech

(Teleborsa) - Tokyo continua la seduta di poco sopra ai livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14% sul Nikkei 225 , mentre, al contrario, in frazionale ribasso Shenzhen, che perde lo 0,67%.



Le borse asiatiche miste, con alcune che provano a sfruttare il rimbalzo di Wall Street. Il KOSPI sudcoreano prima di frenare è arrivato a guadagnare oltre il 5%, guidato da Samsung Electronics e SK Hynix, nonostante il Brent sia salito sopra i 91 dollari al barile dopo le minacce degli Houthi yemeniti di allargare il conflitto in Medio Oriente. Anche il Nikkei giapponese è arrivato a quasi +2% prima di ritracciare sui livelli della vigilia, sostenuto anche dai dati sull'export, cresciuto del 19,3% a giugno su base annua (oltre le attese del 18,6%), decimo mese consecutivo di crescita grazie alla domanda AI di semiconduttori e allo yen debole; le importazioni sono salite del 25,4%, portando il Giappone a un deficit commerciale di 406,9 miliardi di yen per il rincaro del greggio.



Il focus degli investitori rimane sulle trimestrali tecnologiche USA attese in giornata, per capire se il rimbalzo possa proseguire nonostante i rischi geopolitici e il rialzo del petrolio, che potrebbe riaccendere le preoccupazioni inflazionistiche.



In discesa Hong Kong (-1,04%); su di giri Seul (+1,78%).



Negativo Mumbai (-0,78%); leggermente positivo Sydney (+0,22%).



Seduta trascurata per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un timido +0,06%. Andamento piatto per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione percentuale pari a +0,15%. Appiattita la performance dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto +0,03%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,75%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,73%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Mercoledì 22/07/2026

01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -120 Mld ¥; preced. -378,7 Mld ¥)



Venerdì 24/07/2026

01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,5%)

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 55 punti; preced. 54,8 punti).

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