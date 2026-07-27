Brown-Forman respinge nuovamente l'offerta di acquisizione da 15 miliardi di dollari da parte di Sazerac

(Teleborsa) - Il consiglio di Brown-Forman ha respinto una proposta di acquisizione da parte di Sazerac da 15 miliardi di dollari, già rigettata all'inizio di quest'anno.



Nel dettaglio, l'azienda americana privata produttrice di bevande alcoliche con sede a Metairie, ha scritto agli azionisti e al consiglio di amministrazione della società produttrice di Jack Daniel's, chiedendo loro di riconsiderare l'offerta in contanti da 32 dollari per azione, con un premio del 23% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì, secondo una lettera visionata da Bloomberg.



Sazerac ha affermato di essere disposta a migliorare i termini della proposta se il consiglio di amministrazione di Brown-Forman si impegnerà sulla questione.



Wolf Pen Branch, gruppo di membri della famiglia Brown che detiene la maggioranza delle azioni di classe A di Brown-Forman, ha tuttavia dichiarato: "In qualità di azionisti di quarta, quinta e sesta generazione di Brown-Forman, teniamo molto all'azienda: ai suoi marchi, alle sue persone e alla sua cultura. Siamo fiduciosi nella solidità e nella posizione competitiva dell'azienda e crediamo che sia ben posizionata per generare valore a lungo termine per tutti gli azionisti. Siamo giunti alla conclusione che la proposta di Sazerac non è in linea con questa visione per il futuro di Brown-Forman."

Condividi

```