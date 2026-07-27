LVMH, fatturato +2% a livello organico e utile di gruppo stabile nel primo semestre 2026

(Teleborsa) - LVMH ha archiviato il primo semestre 2026 con un fatturato di 38,6 miliardi di euro, in calo del 3% annuo reported ma in aumento del 2% a livello organico. La crescita ha evidenziato un'accelerazione nel secondo trimestre, con un incremento organico dei ricavi pari al 3% (+4% escludendo l'impatto del conflitto in Medio Oriente).



L'utile operativo ricorrente si è attestato a 8,7 miliardi (-4%) nei primi sei mesi di quest'anno, superiore alle attese degli analisti, e pari a un margine sostanzialmente invariato al 22,5%, mentre l'utile di pertinenza del gruppo è risultato stabile a 5,7 miliardi.



Riguardo le prospettive sull'intero esercizio 2026, "nonostante un contesto geopolitico ed economico che rimane incerto", l'azienda "resta fiduciosa e manterrà una strategia incentrata sul continuo miglioramento dell'attrattiva dei suoi marchi, facendo leva sull'eccezionale qualità dei suoi prodotti e sull'eccellenza nella vendita al dettaglio. La sua rigorosa attenzione alla massima qualità in tutte le sue attività, unita all'energia e alla creatività senza pari dei suoi team, consentirà al Gruppo LVMH di rafforzare ancora una volta la sua posizione di leadership globale nel settore dei beni di lusso nel 2026".



Il 3 dicembre prossimo, LVMH corrisponderà un acconto dividendo di 5,50 euro.



Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di LVMH, ha commentato: "LVMH ha dimostrato la sua solidità e l'efficacia della sua strategia. Le nostre Maison – che sono rimaste concentrate sul garantire la massima qualità dei nostri prodotti, e molte delle quali stanno perseguendo il loro rinnovamento creativo – hanno continuato a ispirare sogni e ad accrescere il loro fascino".



"L'accelerazione della crescita nel secondo trimestre è stata determinata in particolare dal successo delle prime creazioni di Jonathan Anderson per Christian Dior, dalle straordinarie performance dei nuovi negozi Louis Vuitton a Pechino e Seul, e dalle iconiche linee di Tiffany e Bvlgari. Anche la forte crescita di Sephora e la ripresa del mercato dello champagne e del cognac hanno contribuito a questo eccellente andamento".



"Pur continuando a prestare la massima attenzione ai margini, entriamo nella seconda metà dell'anno con rinnovata fiducia nel potenziale a lungo termine delle nostre Maison e nei nostri team altamente motivati, che continueranno a distinguersi e a rafforzare la posizione di leadership di LVMH. L'ultima edizione dei nostri eventi Journées Particulières metterà in mostra la preziosa competenza dei nostri artigiani e il ricco patrimonio delle nostre Maison , offrendo una serie di esperienze uniche".

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