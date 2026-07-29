L'Oreal, ricavi in crescita del 6,5% nel primo semestre e margine operativo record

(Teleborsa) - A mercati chiusi il colosso francese del beauty L'Oreal ha alzato il velo sui conti del primo semestre 2026 da cui sono emersi ricavi pari a 23,77 miliardi di euro, in crescita del 6,8% a parità di perimetro e +5,8% a dati reported. La crescita del fatturato si attesta al +6,5% a parità di perimetro rettificata, nettamente superiore a quella del mercato globale della bellezza.



La crescita dei ricavi si registra in tutte le divisioni, con performance particolarmente brillanti per Professional Products e Dermatological Beauty, e in tutte le regioni, con SAPMENA-SSA (South Asia Pacific, Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa) in testa e l'Asia settentrionale impegnata nella ripresa. L'e-commerce registra una crescita a doppia cifra, quasi il doppio rispetto al mercato.



Il gross margin sale di 10 punti base al 74,8% e il margine operativo incrementa di 20 punti base al 21,3%, con un aumento di 70 punti base della forza del marchio. L'Utile netto al netto delle voci straordinarie ammonta a 3.959,6 milioni di euro, in aumento del 4,7%, e l'utile per azione si attesta a 7,40 euro in crescita del 4,8%.



Al 30 giugno 2026, al netto delle passività derivanti dai contratti di leasing finanziario per 2.375,4 milioni di euro, l'indebitamento netto ammontava a 12.663,8 milioni di euro.



L'Oreal ha fatto sapere inoltre che la licenza esclusiva mondiale per 50 anni con Kering per il marchio Gucci, avrà decorrenza dal 1° luglio 2027.



Commentando i risultati, il CEO Nicolas Hieronimus ha dichiarato: “L'Oréal ha registrato un primo semestre eccellente. Con una crescita del +6,5% a parità di perimetro, L'Oréal ha mantenuto il suo forte slancio e ha ampliato la sua sovraperformance rispetto al mercato globale della bellezza. La crescita, generalizzata in tutte le categorie, divisioni e regioni, è stata trainata da due motori principali: la perfetta implementazione della nostra strategia di innovazione e la nostra crescita superiore alla media del mercato nell'e-commerce, il canale più dinamico del settore. Il nostro virtuoso conto economico è stato pienamente evidente. Grazie alla crescita dei volumi e al forte miglioramento del mix di prodotti, il nostro margine lordo ha continuato ad espandersi. Questo, unito alla nostra costante attenzione al controllo dei costi, ci ha permesso di aumentare il nostro "brand fuel" di 70 punti base e di raggiungere un margine operativo record del 21,3% nel primo semestre".



Hieronimus ha poi aggiunto: "Guardando al secondo semestre, siamo fiduciosi che la domanda di prodotti di bellezza rimanga forte. E crediamo di essere in una posizione privilegiata per continuare a sovraperformare il mercato e, nonostante il contesto attuale, raggiungere un altro anno di crescita delle vendite e profitto. L'Oréal è davvero unica nel suo genere. I nostri marchi storici stanno crescendo con forza e il nostro portfolio si rafforza ulteriormente grazie alle recenti acquisizioni, tra cui Kering Beauté. Il nostro motore dell'innovazione è a pieno regime e l'intelligenza artificiale lo aiuterà a mantenere questo ritmo. I nostri team sul territorio continuano a sfruttare i modelli di distribuzione in rapida evoluzione, conquistando il mercato online con l'eccellenza digitale e creando esperienze di marca eccezionali offline. Questo ci pone in una posizione migliore che mai per continuare a vincere nel settore della bellezza".





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